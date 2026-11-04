Felipe VI pide a las empresas iberoamericanas empleo digno y a los gobiernos estabilidad

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Madrid, 4 nov (EFE).- El rey de España, Felipe VI, ha apelado a la cooperación entre Iberoamérica y Europa para afrontar un contexto geopolítico incierto en el que los Gobiernos tienen que proporcionar entornos estables que favorezcan el emprendimiento y las empresas deben innovar y crear empleo digno.

"A los gobiernos les corresponde garantizar infraestructuras, educación y formación de calidad y apoyo decidido al emprendimiento", mientras las empresas tienen que "invertir, innovar y generar empleo digno" y además de ser rentables "tener propósito social y contribuir al bienestar común", ha dicho en la clausura del XVI Encuentro Empresarial previo a la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid.

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El rey ha defendido "todo aquello que favorezca y asegure la necesaria confianza" en busca de un "compromiso sólido y a largo plazo de las empresas con un país y con la región".

"La confianza es uno de nuestros activos más valiosos y también uno de los que más fácilmente podemos perder", ha advertido el monarca ante los mandatarios presentes en el encuentro, tras reclamar "entornos estables, seguridad jurídica e instituciones sólidas y transparentes" en la comunidad iberoamericana.

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En la clausura del encuentro, que ha reunido durante dos jornadas a más de 2.000 participantes inscritos de 42 países, el presidente de la patronal española CEOE, Antonio Garamendi, ha trasladado a los jefes de Estado y de Gobierno en nombre de la comunidad empresarial iberoamericana la necesidad de invertir en talento y tecnología para lograr un desarrollo más inclusivo y sostenible, un objetivo en el que lo público y lo privado "tienen que trabajar de la mano".

El rey Felipe VI ha destacado en su discurso que Iberoamérica "puede desempeñar un papel fundamental" en un mundo que demanda socios fiables para el suministro de energías limpias, ámbito en el que la región tiene "un enorme potencial".

En el marco de la cumbre la OCDE ha presentado un informe en el que aboga por profundizar en la integración de la región para aprovechar ventajas significativas como el contar con un 64,3 % de electricidad procedente de fuentes renovables, más del doble de la media mundial, lo que puede atraer a industrias que buscan energía abundante y baja en carbono, entre ellas los centros de datos necesarios para el desarrollo de la IA.

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El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha manifestado que la voz de Iberoamérica es "más necesaria que nunca" para hacer frente a la lucha contra el cambio climático y al desarrollo de una inteligencia artificial (IA) que requiere un nuevo contrato social para ponerla al servicio de la ciudadanía.

Por ello, ha apostado por una regulación común entre Europa e Iberoamérica frente a los tecnooligarcas que ha dicho que concentran un excesivo poder económico y también político.

Sánchez ha participado en un conversatorio con otros jefes de Estado, como la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, quien ha asegurado que la mejor política pública contra la pobreza y la exclusión es el empleo de calidad.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, ha defendido que "ser indígena no es sinónimo de ser indigente" y defendió que su país está dejando atrás "20 años de aislamiento a nivel mundial" y buscando sus "potencialidades".

El primer ministro portugués, Luís Montenegro, ha puesto en valor el papel de la península Ibérica como "punto de contacto" con Europa y también con África, mientras que el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, ha abogado por unificar esfuerzos para avanzar "en los sectores punteros".

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Madrid, 4 nov (EFE).- El presidente de Mapfre, Antonio Huertas, ha advertido este miércoles de que en las catástrofes naturales sufridas en la última década en Latinoamérica, más del 80 % de las pérdidas no estaban aseguradas.

Huertas ha intervenido este miércoles en el XVI Encuentro Empresarial Iberoamericano, en el que ha asegurado que la región siempre ha estado expuesta a las catástrofes naturales. Una por semana en los últimos cincuenta años, y una y media, en los últimos diez.

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"El riesgo no es nuevo, pero la región debe cambiar la forma en la que se gestionan estos siniestros", ha dicho Huertas, ya que en su opinión, una catástrofe puede convertirse en una crisis económica, presupuestaria y social.

Por ello, ha explicado, Mapfre, junto con la Fundación Iberoamericana Empresarial (FIE) y el CAF, el banco de desarrollo de América Latina y el Caribe, han presentado un informe titulado "Hacía una Estrategia de Respuesta a los Desastres de Origen Natural, Resilencia, Seguro y Alianzas Público-Privadas", con el objetivo de acelerar la recuperación tras estos hechos.

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Y es que tal y como ha recordado, en los últimos cincuenta años, Iberoamérica ha sufrido fenómenos naturales extremos que han causado más de 100.000 muertos y perdidas superiores a los 360.000 millones de dólares (319.833 millones de euros).

Huertas ha recordado que la región, durante décadas, creó mecanismos para atenuar los efectos económicos, pero ha indicado que no ha sido capaz de desarrollar mecanismos de protección financiera contra ello.

Y el seguro, ha precisado, "es una pieza esencial" en la resilencia económica. "El seguro no evitará la catástrofe", pero puede ayudar a que no sea una "catástrofe para las familias, empresas, y el conjunto del país".

En este sentido, ha señalado que el seguro tiene un enorme camino por recorrer, ya que según datos de Mapfre Economics, la brecha de aseguramiento es de 334.000 millones de dólares (296.7226 millones de euros).

"Cada riesgo que se puede asegurar de forma privada y no se hace, tiene un gran coste para la sociedad", ha concluido Huertas.