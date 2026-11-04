El Ibex 35 avanza un 0,9% en la apertura y roza los 19.000 puntos, con el crudo subiendo a 104 dólares

10/08/2026 ¿Por qué sube el Ibex 35? ECONOMIA

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El índice Ibex 35 de la Bolsa de Madrid ha arrancado la sesión de este miércoles con una subida del 0,89% que le ha llevado a situarse en los 18.974,1 puntos. No obstante, pasados los primeros instantes de la apertura, el selectivo ampliaba sus ganancias hasta el 1,5%, acercándose a los 19.100 puntos y situándose en 19.082 enteros.

Los mercados seguirán hoy pendientes de los resultados empresariales, así como de los acontecimientos en Oriente Próximo y de la victoria de los demócratas en las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, que le han llevado a ganar el control total del Congreso.

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Ante esta coyuntura, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, subía un 0,1% en la apertura de las Bolsas europeas, hasta los 103,7 dólares por barril, mientras que el coste del crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, se encarecía igualmente un 0,1%, hasta los 96,2 dólares por barril.

En España, en el terreno empresarial, Prosegur ha comunicado, antes de la apertura del mercado, que obtuvo un beneficio neto de 87 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que supone incrementar un 5,6% las ganancias registradas en el mismo periodo del ejercicio anterior.

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De su lado, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha informado de que está investigando posibles prácticas anticompetitivas en los mercados energéticos en España, consistentes en un eventual cierre de mercado discriminatorio que limita la capacidad de actuación de terceros operadores en los mismos.

En el ámbito 'macro' y según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 43.128 personas en octubre en relación con el mes anterior (+1,8%) debido, sobre todo, al sector servicios, que sumó casi 27.000 desempleados en el mes tras el fin de la temporada estival.

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Por su parte, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha informado de que la Seguridad Social ganó una media de 186.612 cotizantes en octubre respecto al mes anterior (+0,8%), su mayor alza en un octubre de toda la serie histórica, impulsada por el inicio del curso escolar y el proceso de regularización de inmigrantes. De este modo, al finalizar el mes, el total de afiliados medios se situó en un nuevo récord de 22.624.165 ocupados.

En este marco, en los primeros compases de negociación de este miércoles en la Bolsa de Madrid, los mayores ascensos entre los componentes del Ibex 35 los protagonizaban Solaria (+3,9%), Acciona (+2,3%), Acciona Energía (+1,9%) y Bankinter (+1,7%).

En el extremo opuesto, las mayores y únicas caídas en los primeros instantes de la sesión correspondían a Indra (-2,5%) y ACS (-1,4%).

Por su parte, las principales Bolsas europeas inauguraban la jornada con signo positivo. Mientras Milán subía un 1,1%, Francfort y París se alzaban un 0,4% y Londres crecía un 0,2%.

En el mercado de divisas, el euro recuperaba posiciones en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,124 'billetes verdes', mientras que en el mercado de deuda, el rendimiento del bono español a diez años desescalaba hasta el 3,898%.

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