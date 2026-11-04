El brent cae un 8,67 %, hasta los 94,62 dólares, tras las elecciones legislativas de EEUU

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Londres, 4 nov (EFE).- El precio del barril de brent para entrega en enero se desplomó este miércoles un 8,67 %, hasta situarse en los 94,62 dólares al cierre del mercado de futuros de Londres, tras la celebración de las elecciones legislativas estadounidenses de ayer.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, retrocedió 8,98 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense con respecto al precio de liquidación de la última sesión, cuando registró 103,66 dólares. EFE

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