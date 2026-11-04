Agencias

Detenido en Armenia el líder opositor Samvel Karapetián

Imagen RGURYZUI7RGZLPE6SAFNLKYT64
Guardar

Las fuerzas de seguridad de Armenia han detenido este miércoles al líder del partido opositor Armenia Fuerte, el empresario armenio-ruso Samvel Karapetián, tras una serie de registros en su casa y los domicilios de decenas de miembros de la formación en el marco de unas investigaciones que afectan a más de una treintena de personas.

El Comité de Investigación del país ha confirmado en un comunicado que se han iniciado acciones penales contra todas ellas en el marco de un proceso que incluye delitos de abuso de autoridad, blanqueo de capitales y malversación de fondos, principalmente.

PUBLICIDAD

Así, ha indicado que los daños causados ascenderían a 64.585 millones de drams armenios (unos 159 millones de euros). El propio Karapetián, que ya se encontraba bajo arresto domiciliario por otro caso, ha sido acusado de hacer llamamientos para derrocar el orden constitucional y también por blanqueo de capitales.

Hace tan solo unos meses, la formación que encabeza Karapetián trató de echar por tierra los resultados de las elecciones que dieron la victoria al actual primer ministro, Nikol Pashinián, tras hacerse con la victoria. El partido intentó impugnar los resultados al considerar que se habían producido violaciones e irregularidades que socavaban la legitimidad del proceso.

PUBLICIDAD

Desde el partido gubernamental, Contrato Civil, han insistido en que las acciones del partido tras los comicios supusieron un intento de tomar el poder por la fuerza.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Colonos israelíes toman 8 casas y crean un asentamiento en Jericó

Infobae

Texas, símbolo de la ola azul con el triunfo histórico de un senador y una gobernadora demócratas

Texas, símbolo de la ola azul con el triunfo histórico de un senador y una gobernadora demócratas

Peña nombra nuevo presidente del Banco Central y pide "serenidad" ante crisis de Ueno bank

Infobae

Zelenski viaja a Madrid para reunirse con Sánchez y mandatarios iberoamericanos aprovechando la cumbre

Zelenski viaja a Madrid para reunirse con Sánchez y mandatarios iberoamericanos aprovechando la cumbre

Carl Pei (Nothing) defiende cerrar la brecha del contexto para alcanzar el momento iPhone en los dispositivos de IA

Carl Pei (Nothing) defiende cerrar la brecha del contexto para alcanzar el momento iPhone en los dispositivos de IA