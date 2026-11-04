Detenido en Armenia el líder opositor Samvel Karapetián

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Las fuerzas de seguridad de Armenia han detenido este miércoles al líder del partido opositor Armenia Fuerte, el empresario armenio-ruso Samvel Karapetián, tras una serie de registros en su casa y los domicilios de decenas de miembros de la formación en el marco de unas investigaciones que afectan a más de una treintena de personas.

El Comité de Investigación del país ha confirmado en un comunicado que se han iniciado acciones penales contra todas ellas en el marco de un proceso que incluye delitos de abuso de autoridad, blanqueo de capitales y malversación de fondos, principalmente.

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Así, ha indicado que los daños causados ascenderían a 64.585 millones de drams armenios (unos 159 millones de euros). El propio Karapetián, que ya se encontraba bajo arresto domiciliario por otro caso, ha sido acusado de hacer llamamientos para derrocar el orden constitucional y también por blanqueo de capitales.

Hace tan solo unos meses, la formación que encabeza Karapetián trató de echar por tierra los resultados de las elecciones que dieron la victoria al actual primer ministro, Nikol Pashinián, tras hacerse con la victoria. El partido intentó impugnar los resultados al considerar que se habían producido violaciones e irregularidades que socavaban la legitimidad del proceso.

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Desde el partido gubernamental, Contrato Civil, han insistido en que las acciones del partido tras los comicios supusieron un intento de tomar el poder por la fuerza.