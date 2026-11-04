Crónica del AEK Atenas - Real Madrid: 2-3

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El Real Madrid venció (2-3) este miércoles al AEK Atenas en la cuarta jornada de la fase liga de la Champions 2026-27, gracias a un tanto del uruguayo Fede Valverde en el descuento, después de verse por detrás en el marcador hasta en dos ocasiones, un triunfo que les permite mantener el pleno y seguir dentro del 'top 8'.

El Rey de Europa parece abonado a la agonía de los minutos finales, pero el carácter y la agresividad, ante la falta de ideas, volvió a decidir. Con la remontada de Roma en el recuerdo, en esta ocasión fue Valverde el que golpeó con el mazo para seguir conseguir el 12/12 en cuatro jornadas y continuar en los puestos de privilegio.

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El AEK se hizo respetar en el inicio del partido y se puso por delante con un tanto de Aboubakary Koita; Jude Bellingham, que se estrenó y se convirtió en el jugador más joven en llegar a 60 partidos en la historia de la Champions, empató y los blancos crecieron, pero no lograron el 1-2 de la tranquilidad. En una segunda mitad llega de altibajos, el equipo griego se puso de nuevo por delante, pero Mbappé y el uruguayo fueron al rescate. Los blancos echaron de manos a Aurélien Tchouaméni y a Arda Güler, y Vinícius Júnior pasó de puntilla por un partido en el que Éder Militao completó los 90 minutos.

Empujados por ese ambiente caliente del feudo griego, los locales empezaron más enchufados y dieron el primer susto serio a los blancos con un buen disparo de Mijat Gacinovic abajo que detuvo brillantemente Thibaut Courtois. Este inicio intenso hizo daño al Real Madrid, que parecía algo desdibujado y buscando su sitio.

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Luka Jovic la tuvo de cabeza y, a la tercera, Aboubakary Koita, culminando una transición rápida y tras un buen regate ante Marc Cucurella, la puso pegada al palo imposible para el meta belga. 1-0 que confirmaba la diferencia de ritmos entre el conjunto griego y el merengue.

Los de Mourinho estaban desprotegidos y sin capacidad de reacción, mientras el ex delantero del equipo madridista volvía a probar a Courtois. 'Vini', que ejerció de capitán, intentaba levantar a sus compañeros, y de sus botas vino el empate cuando, a la salida de un córner, tiró a puerta y Jude Bellingham cambió la dirección del balón para hacer el empate, pero estaba adelantado.

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Esa advertencia fue agorero, porque el inglés se quitó la espina con un golazo (1-1) de tacón centro tenso de Cucurella mediante, después de una buena salida desde atrás de los blancos, que comenzaban a desperezarse. Los griegos ya parecían más terrenales y veían lejos su buen arreón inicial, mientras Vinícius fallaba una ocasión clarísima ante Alberto Brignoli. El descanso llegó justo después de que Bernardo Silva mandara fuera un remate de cabeza algo forzado.

El dominio blanco se trasladó también al inicio de la segunda parte, y el segundo tanto madridista estuvo muy cerca de caer en las botas de Cucurella. Mbappé llegó a línea de fondo y puso el balón atrás, pero el remate del lateral español, sin oposición, se estrelló en Lázaro Rota. El delantero francés rondaba el área y el gol, lamentándose de un disparo lejano que rozó la escuadra.

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Pero el Real Madrid ya no tenía la frescura con la que terminó la primera mitad, le costaba más construir y Mourinho movió ficha desde la banda pasada ya la hora de juego. El AEK tuvo tres acercamientos al contragolpe, pero los blancos también estaban cómodos en ese intercambio de golpes, aunque seguían sin dar en la tecla.

El partido estaba en calma tensa para los blancos y lo pagaron caro, cuando en un contragolpe, con los de Mourinho muy volcados y volviendo sin energía, Stavros Pilo remató sin marca en el área pequeña entre las piernas de Courtois para hacer el 2-1 y poner patas arriba el Allwyn Arena. Pero la respuesta fue rápida, con un picotazo de Mbappé aprovechando un buen envío de Denzel Dumfries apurando línea de fondo para hacer el 2-2 a falta de poco más de 10 minutos.

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Ya con Endrick en el campo, por la derecha, este sirvió un balón a la carrera de Mbappé, que pudo completar la remontada al contragolpe, pero su disparo se estrelló en el travesaño. Últimos minutos que le suelen sentar bien al Real Madrid, y volvió a sacar petróleo del caos, cuando Fede Valverde se sacó de la manga un disparo de la frontal directo a la escuadra para poner el 2-3 y mantener el pleno madridista.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: AEK ATENAS, 2 - REAL MADRID, 3 (1-1, al descanso).

--EQUIPOS.

AEK ATENAS: Brignoli; Rota, Moukoudi, Relvas, Pilo; Koita, Arriaga, Kairinen (Marin, min.60), Majer (Zini, min.53); Gacinovic (Varga, min.60) y Jovic (Zubkov, min.88).

REAL MADRID: Courtois; Dumfries, Rüdiger, Militao, Cucurella (Carreras, min.81); Camavinga, Bernardo Silva (Valverde, min.67); Diomande (Endrick, min.67), Bellingham (Espí, min.85), Vinícius (Brahim Díaz, min.81); y Mbappé.

--GOLES.

1-0, min.12: Aboubakary Koita.

1-1, min.32: Jude Bellingham.

2-1, min.75: Stavros Pilo.

2-2, min.78: Kylian Mbappe.

2-3, min.90+2: Fede Valverde.

--ÁRBITRO: Maurizio Mariani (ITA). Amonestó a Arriaga (min.34), por parte del AEK Atenas; y a Cucurella (min.65), en el Real Madrid. Expulsó con roja directa a Koita, una vez pitó el final del partido.

--ESTADIO: Allwyn Arena.