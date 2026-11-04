Congresista demócrata avisa a los republicanos y a Trump: "Buscad un abogado"

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Washington, 3 nov (EFE).- El miembro demócrata de la Cámara de Representantes Robert García lanzó la noche del martes un aviso a los republicanos para que busquen un abogado, en pleno recuento electoral que apunta a una victoria del Partido Demócrata.

"Buscad un abogado", fue el mensaje que el congresista escribió en su cuenta de la red social X.

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García, que apunta a ocupar la presidencia del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, fue uno de los primeros demócratas en reaccionar a los resultados de las elecciones de medio mandato.

Los comicios, que renuevan la Cámara de Representantes al completo y un tercio del Senado, se planteaban como un examen a las políticas del presidente Donald Trump desde que llegó a la Casa Blanca en su segundo mandato.

Por su parte, Trump reconoció este martes la derrota republicana en las elecciones de medio mandato y dijo que su nombre no estaba en las papeletas porque, si lo hubiera estado, el Partido Republicano hubiese "arrasado", según escribió en una publicación de Truth Social.

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Durante toda la campaña, en cambio, el presidente planteó a los votantes estas elecciones legislativas como un plebiscito hacia su figura, afirmando en numerosas ocasiones que actuaran como si su nombre estuviera en las papeletas. EFE