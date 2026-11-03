Trump anuncia el fin de la ayuda militar de EEUU a Israel por valor de 3.575 millones de euros

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este martes que Washington dejará de entregar 4.000 millones de dólares (cerca de 3.575 millones de euros) en ayuda militar a Israel de cara a finales de año, antes de resaltar que es parte de un acuerdo alcanzado con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de quien habría salido la iniciativa.

"Les dábamos 4.000 millones (de dólares), pero lo cortaremos a finales de año, ya que no lo necesitan", ha sostenido en declaraciones concedidas a la cadena de televisión estadounidense Fox News, en la que ha reconocido que este volumen de ayuda a Israel ha sido uno de los focos de las críticas contra Washington desde el estallido de la guerra en Oriente Próximo.

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"Es un argumento desacertado, porque uno podría preguntarse: ¿por qué les damos 4.000 millones de dólares a todos?", ha planteado. "Israel es nuestra prioridad número uno; les damos más que a nadie", ha explicado, antes de hacer hincapié en que Israel "ya no lo necesita", dado que "es un país muy próspero".

En este sentido, ha incidido en que hay "un acuerdo" con Netanyahu sobre este punto y ha señalado incluso que fue el primer ministro de Israel el que planteó esta posibilidad". "Fue él quien lo planteó. Dijo: 'Creo que sería apropiado que no recibanos ayuda'", ha manifestado el inquilino de la Casa Blanca.

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Trump ha remarcado que Netanyahu "entiende que este es uno de los puntos de discordia" y ha reiterado que el país ha sido "un gran aliado, mucho más de fiar que la mayoría", sin que las autoridades de Israel se hayan pronunciado por ahora sobre las palabras el presidente de Estados Unidos.

Ambos países mantienen en pie un memorando de entendimiento que implica 3.800 millones de dólares (alrededor de 3.400 millones de euros) en ayuda militar a Israel, que expira en 2028. El propio Netanyahu afirmó en mayo en una entrevista a la cadena de televisión estadounidense CBS que esperaba que el país dejara de depender de este apoyo en un plazo de diez años.

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El líder opositor Gadi Eisenkot ha criticado el anuncio en sus redes sociales, al considerar que las relaciones con Estados Unidos "son un elemento fundamental de la seguridad nacional de Israel".

Así, ha advertido de que "el hecho de que el sistema de seguridad se entere, al igual que los ciudadanos israelíes, de un cambio en el entramado de las relaciones estratégicas a través de los medios de comunicación pone de manifiesto hasta qué punto la actuación de Benjamín Netanyahu supone un peligro real".

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"Ya no se puede confiar en él y hay que sustituirlo. Una vez más, el primer ministro de Israel es incapaz de mirar a los ojos a los ciudadanos israelíes y decirles la verdad", ha agregado antes de pedirle explicaciones. "Netanyahu debe dar respuestas, esta misma noche, a los ciudadanos de Israel".