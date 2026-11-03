Rusia convoca al encargado de negocios de Noruega en Moscú por la incautación de sus bienes y propiedades

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El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia ha convocado este martes al encargado de negocios de Noruega en Moscú, Bjorn Svenungsen, en repuesta a las "continuas" incautaciones de bienes e inmuebles rusos por orden de Ucrania.

En este caso, las autoridades de Moscú han denunciado el embargo del buque de investigación ruso 'Profesor Molchanov', que permanece encallado en el puerto de Barentsburg, en el archipiélago de Svalbar, desde principios de septiembre a petición de la petrolera y gasística ucraniana Naftogaz.

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Moscú ha trasladado a Svenungsen que mantener al buque de manera prolongada y bajo "las duras condiciones climáticas del Ártico" no solo pone en riesgo la embarcación, sino que puede provocar "graves consecuencias medioambientales".

De igual forma, ha puesto de relieve que esta embarcación "era el único medio de transporte que permitía el traslado directo de empleados rusos y suministros vitales al archipiélago" de Svalbard, después de que Noruega decidiera de manera unilateral romper el tráfico aéreo entre Rusia y este territorio.

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Rusia ha recordado que como parte de esta política de incautaciones que viene aplicando Noruega, en las últimas semanas un tribunal de ese país ha decomisado cinco propiedades rusas en Oslo, infringiendo así varios tratados internacionales, incluyendo la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961.