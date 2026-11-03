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Rusia confirma "trabajos en marcha" para organizar una cumbre en China entre Putin, Trump y Xi

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Las autoridades rusas han confirmado este martes "trabajos en marcha" para organizar una cumbre entre los presidentes de Rusia, Estados Unidos y China, Vladimir Putin, Donald Trump y Xi Jinping, respectivamente, en el marco de la cumbre que celebrará este mes el foro Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC por sus siglas en inglés) en la ciudad china de Shenzhen.

"Ya hay trabajos en marcha para organizar esa reunión", ha dicho el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, en declaraciones concedidas al diario británico 'Financial Times', mientras que el Ministerio de Exteriores chino ha recalcado que Pekín "está en contacto con las partes relevantes" de cara a un encuentro entre Xi y Putin, sin mención alguna a Trump.

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Está previsto que Trump viaje dentro de dos semanas a la ciudad china para participar en dicha cumbre, en el marco de la cual se reunirá con Xi, en el que será su tercer encuentro en 2026. Sin embargo, por ahora no hay confirmación oficial sobre que vaya a tener lugar un encuentro en formato trilateral que incluya a Putin.

El propio Putin defendió el 21 de octubre un encuentro con Trump y Xi para abordar la situación en Ucrania y Oriente Próximo --en referencia al conflicto abierto por la ofensiva lanzada en febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán-- en el marco de la cumbre de líderes de la APEC, que tendrá lugar el 18 y el 19 de noviembre.

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