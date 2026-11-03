Países iberoamericanos buscan impulsar un sistema de consulta migratoria "más inmediato"

Guardar

Asunción, 3 nov (EFE).- La Red Iberoamericana de Autoridades Migratorias (RIAM) busca impulsar un sistema "más inmediato" que permita a los países de la región consultar información y antecedentes penales de los ciudadanos, para reforzar los controles fronterizos y combatir los delitos transnacionales, informó este martes la Dirección Nacional de Migraciones de Paraguay.

Esta iniciativa fue el "foco principal" de la discusión durante la apertura del XVI Congreso de la RIAM que se reúne hasta el miércoles en Asunción, indicó a EFE el director de Migraciones de Paraguay, Jorge Kronawetter.

PUBLICIDAD

El funcionario explicó que el objetivo es "unificar ese compartir información" entre los 21 países del RIAM, que integra a las autoridades migratorias de América Latina, el Caribe, además de España y Andorra, través de un sistema que permita consultar en bases de datos si una persona tiene alguna "alerta" o "restricción" en sus países de origen.

Refirió que, actualmente, dentro de la Comunidad Andina de Naciones (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) o el Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) sus países comparten información migratoria, pero -dijo- aún falta fortalecer ese mecanismo de cooperación entre los bloques regionales.

PUBLICIDAD

"Lo que nosotros planteamos es tener algo más inmediato", señaló Kronawetter, quien indicó que el acceso a la información permitiría a las autoridades migratorias decidir el ingreso de una persona a un país.

Además, aclaró que la iniciativa es diferente al sistema de Interpol, cuyos registros se incorporan a partir de resoluciones judiciales.

Esta puede ser "una herramienta efectiva" para elevar los estándares de seguridad en las fronteras y para "combatir todos los delitos transnacionales" como el narcotráfico, la trata de personas y de migrantes, el lavado de dinero, entre otros, analizó el director.

PUBLICIDAD

Kronawetter adelantó que existe una "sintonía" entre los países del RIAM para impulsar esta iniciativa y hacerla realidad "en un corto tiempo".

En la segunda jornada del congreso se abordarán, entre otros temas, la gestión de fronteras integradas o el combate de la falsificación de documentos.

En el XVI Congreso de la RIAM participan delegaciones de Paraguay, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Perú, República Dominicana y Uruguay. EFE