Los países iberoamericanos acuerdan crear una alianza de IA para reforzar su soberanía digital y cultural

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Los países iberoamericanos han acordado este martes en Madrid crear la Alianza Iberoamericana de Inteligencia Artificial, una iniciativa de cooperación regional que busca reforzar su soberanía digital y cultural mediante el acceso a datos de calidad, el desarrollo de modelos adaptados a sus lenguas y la colaboración en capacidades de computación.

El acuerdo, alcanzado durante la primera Reunión Ministerial Iberoamericana de Transformación Digital e IA, será elevado para su adopción a la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, que se celebrará los días 4 y 5 de noviembre en la capital española, según ha informado el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

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La adhesión estará abierta de manera voluntaria a los Estados miembros de la Conferencia Iberoamericana e implicará una participación activa y una contribución pública, que podrá ser financiera o en especie en función de las circunstancias de cada país y quedará regulada por un modelo de gobernanza común.

Uno de los principales ejes de la iniciativa será la creación de un Espacio Iberoamericano de Datos para desarrollar sistemas de inteligencia artificial de interés público que respondan a las prioridades, lenguas, contextos culturales y realidades sociales de la región. No se tratará de una base de datos única, sino de un espacio federado en el que cada país decidirá qué información comparte y bajo qué condiciones.

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MODELOS EN ESPAÑOL, PORTUGUÉS Y LENGUAS INDÍGENAS

La alianza también promoverá la colaboración en modelos de lenguaje y sistemas de IA para mejorar la representación del español, el portugués, otras lenguas oficiales y las lenguas indígenas en aplicaciones dirigidas a administraciones públicas, ciudadanos, universidades, centros de investigación y empresas.

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Para ello, los países trabajarán en una base tecnológica compartida que permita desarrollar adaptaciones nacionales, lingüísticas y sectoriales. La iniciativa aprovechará proyectos existentes, como la familia de modelos Alia, en castellano y otras lenguas oficiales; el proyecto portugués Amalia; Latam GPT, impulsado por Chile, y SoberanIA, de Brasil.

El tercer eje se centrará en facilitar el acceso a capacidades de cómputo para desarrollar proyectos de inteligencia artificial. El objetivo será ordenar los recursos disponibles, conectar la oferta y la demanda y articular mecanismos de colaboración, sin necesidad de crear una nueva infraestructura regional.

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DERECHOS Y LIBERTADES EN LOS ENTORNOS DIGITALES

La creación de la alianza forma parte de los compromisos recogidos en la Declaración de Madrid, rubricada durante la reunión ministerial, en la que los países han acordado "situar a las personas en el centro" y defender que los derechos y libertades reconocidos en el mundo analógico se respeten también en los entornos digitales.

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El documento recoge el compromiso de adoptar la IA de manera "sostenible y responsable", promover la ciberseguridad y favorecer entornos digitales adecuados a cada edad y libres de sesgos. Asimismo, plantea que el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales es una condición complementaria a la innovación para generar confianza y ampliar los beneficios económicos y sociales de esta tecnología.

UNA INICIATIVA PARA MÁS DE 700 MILLONES DE PERSONAS

"Iberoamérica apuesta hoy por una IA soberana, ética, abierta y confiable. Con la Declaración de Madrid y la Alianza, proponemos una IA centrada en las personas, respetuosa con los derechos humanos, segura, responsable e inclusiva", ha señalado el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, quien ha destacado que la iniciativa se dirige a las más de 700 millones de personas que viven en la región.

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Por su parte, el secretario general iberoamericano, Andrés Allamand, ha defendido la construcción de una posición soberana que permita decidir sobre las tecnologías "sin imposiciones", comprender su funcionamiento, adaptarlas a las necesidades de la región y participar en la definición de las reglas que condicionarán su desarrollo.

ESTÁNDARES DE PROTECCIÓN DE DATOS Y GOBIERNO DIGITAL

Durante la reunión, los países también han validado los Estándares Iberoamericanos de Protección de Datos y de Identificación e Interoperabilidad en Servicios de Gobierno Digital, elaborados por la Red Iberoamericana de Protección de Datos y el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD).

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Estos instrumentos son marcos de referencia no vinculantes que ofrecen orientaciones para su aplicación con respeto a los ordenamientos jurídicos y las prioridades nacionales. Los acuerdos se enmarcan en los trabajos de implementación de la Carta Iberoamericana de Principios y Derechos en los Entornos Digitales, que la reunión ministerial ha decidido seguir impulsando.