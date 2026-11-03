La UE debatirá en Dublín cómo impulsar su economía con la IA pero controlando sus riesgos

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Bruselas, 3 nov (EFE).- Los líderes de la Unión Europea (UE) mantendrán el próximo 13 de noviembre en Dublín su primer debate centrado exclusivamente en la Inteligencia Artificial (IA) y en particular en el modo de utilizarla para impulsar el crecimiento, controlando los riesgos que plantea, según indicó este martes el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

En una carta de invitación a los mandatarios europeos, Costa detalla la agenda de la cumbre informal que tendrá lugar la próxima semana en Irlanda, país que preside este semestre el Consejo de la UE.

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Costa empieza la carta recordando los compromisos asumidos por los Jefes de Estado o Gobierno de la UE en anteriores reuniones este año para impulsar la competitividad y el crecimiento en la UE y el consenso sobre lo importante que es canalizar la inversión hacia las tecnologías futuras y acelerar la innovación.

Y explica que, dado el rápido ritmo de desarrollo de la IA, cree necesario que los líderes debatan ya las oportunidades que ofrece esa tecnología y la transformación en nuestras economías y sociedades.

En la reunión del 13 de noviembre, que comenzará a las 10:00 hora local, participarán dos invitados: Arthur Mensch, consejero delegado de Mistral AI, que hablará de la posición de Europa en el panorama global de la tecnología, la soberanía digital y la transformación industrial y el premio Nobel Geoffrey Hinton, que abordará el impacto de la IA en las sociedades y los retos de seguridad, incluida la ciberseguridad y la gobernanza internacional.

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Los temas que tratará el CEO de Mistral incluirán, entre otros puntos, la manera de reducir las dependencias críticas, fortalecer las capacidades europeas en IA y desarrollar la infraestructura necesaria.

Hinton, por su parte, se centrará en el impacto más amplio de la IA en las sociedades y en cuestiones relacionadas con la seguridad y la confianza. Costa precisa que esto abarca temas sobre derechos fundamentales y la protección de la infancia, los procesos democráticos y nuestro modelo social, pero también la necesidad de hacer frente a la concentración del mercado y a los desafíos de seguridad, incluida la ciberseguridad.

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Durante el almuerzo, los líderes debatirán a 27 sobre el camino a seguir para Europa en el ámbito de la IA.

Por último, Costa indica en su misiva que confía en que el debate sobre este tema continúe el próximo año, en particular en febrero durante un encuentro informal de mandatarios europeos que tendrá lugar en Alden Biesen (Bélgica). EFE