Kast ofrece a los inversores finanzas sanas, impuestos más bajos, agilidad y más seguridad

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Madrid, 3 nov (EFE).- El presidente de Chile, José Antonio Kast, ofreció este martes a los inversores internacionales finanzas públicas sanas, impuestos más bajos, trámites más rápidos, más seguridad jurídica y ciudadana y estabilidad e independencia institucionales.

"Así que estamos volviendo a ser ese país serio que ustedes conocieron" y, por lo tanto, "la invitación es apostar en Chile y es una apuesta segura", resaltó en la conferencia bancaria internacional Powering Growth, Building Resilience, organizada por Banco Santander.

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Valoró la presencia de empresas españolas que "parecieran" ya del país, y esa relación no está detenida, sino que "se está acelerando" porque Chile está generando cada día "más confianza" y tiene "reglas claras".

Entre otros argumentos, Kast indicó que su gobierno está "transformando incertidumbre en decisiones, las postergaciones en acciones, las barreras en oportunidades y los compromisos en resultados", e invitó a los inversores españoles, también a todos los europeos y de otras partes, a seguir invirtiendo.

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"En concreto, entre Chile y España hay mucho más que una lengua, una historia compartida. Hay una sociedad económica que funciona y que funciona bien", apuntó.

La inversión directa española en Chile acumula más de 20.000 millones de dólares, ilustró antes de nombrar varias de esas empresas y tantas otras que ya "parecieran ser locales".

Sobre Banco Santander, apreció que se "atreviera" a invertir cuando Chile cuando era un país emergente y hoy el grupo financiero español es "parte" del país

Admitió que ha sido un año de dificultades económicas en Chile por la fuerte contracción de la producción de cobre y las repercusiones del conflicto bélico de Oriente Medio.

"Pero la resiliencia de un país no se mide por los golpes que recibe, se mide por las decisiones que toma cuando los recibe", apostilló.

Aseguró así que se avanza a paso rápido en disciplina fiscal. "Cerramos el año con un déficit del 1,8 % del PIB, un punto por debajo de lo que se proyectaba a comienzos de año". La tasa de impuesto corporativo se reducirá de 27 a 23 %, agregó.

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Las grandes inversiones, además, podrán acogerse a un régimen de invariabilidad tributaria de hasta 20 años. Y resaltó la reducción drástica de burocracia, del número de permisos necesarios para un gran proyecto y del tiempo de tramitación.

Habló de la puesta en marcha de la ley de autorizaciones sectoriales, que impulsó el gobierno anterior, pues las buenas políticas públicas hay que mantenerlas: "Uno no refunda un país después de cada elección".

En cuanto a la seguridad, incidió en que el Estado está retomando el control de las fronteras: "Hoy día ya las personas no entran de manera irregular a nuestra nación, tienen que acreditar su ingreso. Es decir, quiénes son, a qué vienen".

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Desde marzo, los proyectos de inversión aprobados suman casi 37.000 millones de dólares, y cerca de 40.000 millones están en proceso de evaluación medioambiental, comentó el mandatario sudamericano.

Chile también destaca en minerales críticos, en energía limpia, institucionalidad y distancia de los principales focos de tensión geopolítica, lo que son "ventajas comparativas", aseguró Kast.

"Nuestra proyección para el año 2027 es que la inversión aumentará al 8,1 %, bastante lejos del promedio que teníamos en las últimas décadas, de 1,7 %". Y para los próximos cinco años, hay anuncios de más de 95.000 millones.

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Para las empresas españolas, que llevan muchos años en Chile, destacó oportunidades claras de inversión como energías limpias: solar en el desierto y eólica en el sur.

"Lo que necesitamos ahora es transmisión, almacenamiento y también pensar en lo que podría ser el hidrógeno verde. Y España en todo esto es una potencia en energías renovables", constató.

También las hay en minería. Chile es el primer productor mundial de cobre y uno de los primeros de litio. "Europa necesita asegurar sus insumos para su transición energética, y nosotros tenemos todo lo que ustedes necesitan", ofreció.

También hay espacio para la ingeniería, proveedores de servicios, infraestructuras, economía digital, centros de datos, conectividad, telecomunicaciones, servicios financieros y sector agroalimentario.

A los inversores pidió que cuenten con los proveedores nacionales y se integren en las comunidades locales: "En la medida que haya más emprendedores, haya más propietarios, Chile será un país más sólido, más serio", adujo. EFE