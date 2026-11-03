Isabel Pantoja se 'olvida' de Paquirri en un día especialmente señalado

03/11/2026 Isabel Pantoja EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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Es tradición en España que cada 1 de noviembre, día de Todos los Santos, recordemos a nuestros seres queridos fallecidos visitando el cementerio y llevando flores a sus tumbas. Un gesto simbólico para recordar y rendir homenaje a los que ya no están al que se sumaba año tras año Isabel Pantoja, que en una fecha tan señalada -aunque evitaba visitar el mauseoleo de Francisco Rivera 'Paquirri' en Sevilla- sí enviaba una corona de flores en su nombre y en el de su hijo, Kiko Rivera, para dejar claro que 42 años después de su muerte el torero sigue vivo en su recuerdo.

Sin embargo, este año el panteón del icónico diestro en el cementerio de San Fernando de la ciudad andaluza ha amanecido sin ningún tipo de elemento floral de parte de la tonadillera, que por primera vez ha roto con la tradición y, en la misma línea que Francisco y Cayetano Rivera, se ha 'olvidado' de recordar públicamente al de Barbate en este día de 'fieles difuntos', en el que su mausoleo ha lucido más 'desamparado' que nunca.

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Un 'descuido' que ha sorprendido a sus fans, puesto que el pasado 26 de septiembre, coincidiendo con el 42º aniversario de la trágica cornada que le costó la vida a Paquirri en Pozoblanco (Córdoba), Isabel sí quiso homenajearle enviando un gran ramo de flores blancas con un escueto pero significativo mensaje: "Tu esposa e hijo".

El hecho de que la artista no haya recordado públicamente a Paquirri el día de Todos los Santos no quiere decir que no le siga teniendo muy presente, puesto que tal y como ha anunciado, ultima los preparativos de su próxima gira, que llevará por nombre 'Marinero de luces, 40 años después', y en la que su amor por el torero y el dolor que la destrozó tras su dramática muerte en una plaza de toros tendrán un protagonismo especial.

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