El ciclón Murasu golpea la costa este de India a solo días del paso de Arnab en la región

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Nueva Delhi, 3 nov (EFE).- La tormenta ciclónica Murasu tocó tierra este martes en la costa del estado suroriental de la India, en Andhra Pradesh, provocando fuertes inundaciones y rachas de viento de hasta 120 kilómetros por hora, y obligando a evacuar a familias atrapadas en sus casas.

Su entrada a tierra comenzó alrededor de la 01:00 hora local (19:30 GMT) cerca de Kothapatnam, en el distrito de Prakasam, mientras que el ojo del ciclón cruzó la línea costera sobre las 05:30 (00:00 GMT), informó el Departamento Meteorológico de la India (IMD).

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El temporal dañó carreteras y campos de cultivo, además de destrozar barcos pesqueros, fundamentales en la economía de estado, y provocó el colapso de varias viviendas vulnerables en algunos puntos, donde los equipos de rescate evacuaron a familias atrapadas.

Según la Fuerza Nacional de Respuesta a Desastres (NDRF), las autoridades evacuaron a unas 400 familias de una aldea en Kothapatnam, en el punto de entrada del ciclón.

El jefe de Gobierno regional, N. Chandrababu Naidu, ordenó mantener a la población resguardada para evitar pérdidas humanas y recibió el respaldo del ministro de Interior, Amit Shah, así como asistencia logística de estados vecinos.

En la capital regional, Vijayawada, las precipitaciones sumergieron avenidas y se decretó el cierre preventivo de varios centros educativos.

El IMD prevé que la tormenta se debilite gradualmente hasta convertirse en una tormenta ciclónica al mediodía y en una depresión profunda en la medianoche del martes, con vientos por debajo de los 65 kilómetros hora.

Murasu golpea la costa india apenas una semana después del paso del ciclón Arnab en la misma región, que dejó al menos cinco fallecidos, complicando la recuperación económica de la zona. EFE

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