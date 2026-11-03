Cristina Fernández Cubas, regeneradora y maestra del relato en España

Guardar

Madrid, 3 nov (EFE).- La escritora española Cristina Fernández Cubas, reconocida este martes con el Premio Cervantes 2026, está considerada como una de las regeneradoras y maestras del relato en España desde que en 1980 publicara 'Mi hermana Elba'.

Premio Nacional de la Crítica y Premio Nacional de Narrativa en 2016 por 'La Habitación de Nona', en 2023 se alzó también con el Premio Nacional de las Letras Españolas y en 2026 con el Albert Camus, como "heredera del espíritu" del nobel de literatura francés. Estos son algunos de los numerosos galardones que ha recibido a lo largo de su trayectoria.

PUBLICIDAD

Nació el 18 de octubre de 1945 en Areyns de Mar (Barcelona). Después de estudiar Derecho, se diplomó en Periodismo en 1972 por la Escuela Oficial de Periodismo.

Ejerció como periodista hasta que decidió dedicarse a la escritura, y vivió varios años en Lima, Buenos Aires, Berlín, París o El Cairo.

En 1980 debutó con un conjunto de relatos en 'Mi hermana Elba', que obtuvo un gran éxito de crítica y público. Y tres años más tarde publicó 'Los altillos de Brumal', al que seguirían 'El ángulo del horror' (1990), 'Con Agatha en Estambul' (1994) o 'En el hemisferio sur' (1998).

PUBLICIDAD

Se lanzó a la novela con 'El año de gracia' (1985), una obra de éxito editorial traducida a varios idiomas, y una década más tarde 'El columpio'. Además, publicó la obra de teatro 'Hermanas de sangre' en 1998.

También firmó el ensayo 'Emilia Pardo Bazán' (2001) y una especie de libro de memorias, 'Cosas que ya no existen' (2001), sus recuerdos a caballo entre la novela y el cuento, donde lo onírico y lo real se entremezclan, y que le valió el Premio Mario Vargas Llosa NH de Relatos.

PUBLICIDAD

En 2007 obtuvo el Premio Xatafi-Cyberdark de literatura fantástica por 'Parientes pobres del diablo', por el que un año antes recibió el Premio Setenil de Relatos.

La muerte de cáncer de su marido, el novelista y dramaturgo Carlos Trías, en 2007, la mantuvo alejada de la escritura durante un tiempo.

La editorial Tusquets publicó en 2008 'Todos los cuentos', que incluía una historia inédita, 'El farol', dedicada a Allan Poe. Obtuvo el Premio Ciutat de Barcelona de Literatura en Lengua Castellana, el Salambó de Narrativa en castellano y el Cálamo Libro del año.

PUBLICIDAD

Utilizó el seudónimo de Fernanda Kubbs -una extranjerización de sus apellidos- para la novela 'La puerta entreabierta' (2013), una historia en torno a una joven periodista y sus encuentros con un vidente.

Y con el libro de relatos 'La habitación de Nona' consiguió el Premio Nacional de la Crítica (en Narrativa) en 2016, el cual concede la Asociación Española de Críticos, y el Premio Nacional de Narrativa, del Ministerio de Cultura.

Uno de los relatos que incluye, 'La nueva vida', aborda la muerte de su esposo. También hay historias sobre la infancia, una mujer al borde de un desahucio, un grupo de escolares que contempla un cuadro o dos hermanos que conocen una tribu del Amazonas.

PUBLICIDAD

El 20 de abril de 2021 depositó un legado en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes de Madrid: una carpeta con un dibujo de la casa de Arenys de Mar donde nació y vivió hasta su primera juventud, acompañado de un texto.

Premio Nacional de las Letras Españolas 2023, el jurado destacó a la autora por "la magia de su narrativa" y por "el dominio fascinante del empleo de la concisión para narrar historias, que se nutren de la literatura fantástica y que hace llegar al lector de manera intensa hasta cambiar la forma de entender las cosas".

PUBLICIDAD

En 2025 regresó a las librerías, tras una ausencia de diez años, con el libro de relatos 'Lo que no se ve', y en 2026 se alzó con el Premio Mario Camus, considerando el jurado que es "heredera" de su espíritu, compartiendo la convicción de que "solo desde la lucidez, incluso cuando duele, es posible ensanchar el espacio de lo humano". EFE

(Foto)