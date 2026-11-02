Agencias

Las autoridades de EEUU confirman la muerte de los nueve ocupantes del jet estrellado en Florida

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Las autoridades estadounidenses han confirmado la muerte de los nueve ocupantes del jet de pasajeros que este pasado domingo por la tarde se estrelló en las inmediaciones de un barrio residencial del condado de Palm Beach, en el estado de Florida.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, ha anunciado los fallecimientos en sus redes sociales, acompañado de un mensaje de condolencias por esta "horrible tragedia", bajo investigación.

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El aparato, un modelo Learjet 60, se desplomó en picado y a una enorme velocidad (el gobernador de Florida, Ron DeSantis, lo comparó con un "misil") poco antes de las 13.00, hora local, cerca del barrio de Cresthaven, según la Administración Federal de Aviación.

Las identidades de los fallecidos no se han dado a conocer. A pesar de la rotundidad del impacto no hay constancia de transeúntes ni residentes heridos.

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