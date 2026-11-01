Jóvenes con sordera apuntan al empleo y la educación como los grandes retos para facilitar su inclusión

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La Confederación Española de Familias de Personas Sordas (FIAPAS) ha reclamado que se garantice el cumplimiento efectivo de derechos para jóvenes con sordera cuando se cumplen 20 años de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Para los jóvenes con sordera, el empleo y el acceso a la educación son dos de los grandes retos.

Así lo ha expuesto la vocal asesora del Real Patronato sobre Discapacidad, María Sánchez Ozamiz, para quien "aún queda camino por recorrer" en la garantía de derechos de las personas con discapacidad auditiva, durante un reciente encuentro de FIAPAS para reflexionar sobre los avances y retos de la juventud con sordera, celebrado con el lema 'La Convención, 20 años después: avances y retos de la juventud con sordera'.

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El encuentro ha contado con la participación de tres jóvenes con sordera del Movimiento de Familias de la organización -Fran, Ana y Alicia-, así como de María Sánchez Ozamiz y de Andrea Amouzouvi, técnica en intermediación laboral, para analizar el ejercicio efectivo de derechos y las oportunidades de las nuevas generaciones.

María Sánchez ha subrayado que es necesario "asegurar el cumplimiento efectivo de las normas para que las personas con discapacidad auditiva puedan acceder a la educación y al empleo al igual que los demás". Ha descatacado, además, que aunque ha habido avances legislativos significativos en las dos últimas décadas, la implementación práctica de estos derechos sigue siendo insuficiente.

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En el ámbito educativo, el debate ha puesto de relieve la importancia de contar con profesorado informado y sensibilizado, así como con recursos de accesibilidad auditiva y apoyos necesarios para garantizar una formación inclusiva, especialmente en la transición a la universidad y a la Formación Profesional, etapas en las que resulta fundamental mantener las medidas y productos de apoyo.

Fran ha destacado que "desarrollarse en un entorno educativo favorable ha sido fundamental en el desarrollo académico", mientras que Ana ha recalcado que "además de la propia sensibilización del profesorado, tanto la asociación como la familia, se han encargado de informar a los profesores de las necesidades como persona con sordera".

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Respecto al empleo, en el encuentro se ha reflexionado sobre las dificultades que encuentran los jóvenes con sordera para elegir su futuro profesional, acceder al mercado laboral y desarrollar una carrera acorde con sus capacidades e intereses, identificando la orientación, el acompañamiento y la igualdad de oportunidades en los procesos de selección como aspectos clave para avanzar hacia una inclusión laboral efectiva.

Alicia ha narrado cómo cuando empezó a trabajar, "todavía no disponía de herramientas tecnológicas que hoy me facilitan el acceso a la información y a la comunicación, con el apoyo en la lectura labial o el subtitulado.

"Por eso, en mis inicios sí encontraba dificultades", mientras que Andrea Amouzouvi ha reivindicado que las empresas también tienen que estar sensibilizadas y concienciadas. "Las personas con sordera necesitamos accesibilidad desde el principio del proceso de selección, para que podamos acceder al empleo en igualdad de condiciones", ha indicado.

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CONTAR CON LA PARTICIPACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La participación ha sido otro de los ejes centrales de la jornada, con los jóvenes compartiendo sus experiencias y poniendo de relieve "la importancia de que sus opiniones sean escuchadas y tenidas en cuenta en las decisiones que les afectan". Así, se ha destacado el papel del movimiento asociativo y la necesidad de que las políticas públicas se diseñen con la participación de las personas con discapacidad, sus familias y las entidades que las representan.

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Los jóvenes han reivindicado además la eliminación del criterio de edad -hasta los 26 años- en la prestación para audífonos del Sistema Nacional de Salud, argumentando que "las personas con sordera no dejan de ser sordas a esa edad", y han lanzado un mensaje dirigido a otras: "Lleva tus prótesis con orgullo y comunica siempre tus necesidades como persona con discapacidad auditiva".

Para FIAPAS, escuchar a la juventud con sordera y contar con su participación resulta esencial para avanzar hacia una sociedad más inclusiva, en la que los derechos reconocidos en la Convención "no se queden en el papel, sino que puedan ejercerse en igualdad de condiciones" en todos los ámbitos de la vida cotidiana.

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