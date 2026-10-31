El Kremlin constata diálogo positivo entre defensores del pueblo de Rusia y Ucrania

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Moscú, 31 oct (EFE).- Entre los defensores del pueblo de Rusia, Yana Lantrátova, y Ucrania, Dmitró Lubinets, se estableció un diálogo positivo durante la operación humanitaria en la ocupada localidad de Oleshki de la región de Jersón celebrada la víspera, destacó este sábado el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, que no descartó futuros acuerdos entre ambos.

"Establecieron un buen diálogo. Esto es importante. Se establece poco a poco la confianza entre ellos. Esto es bueno para las labores en materia de derechos humanos", afirmó en declaraciones al periódico ruso Védomosti.

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Sin embargo, señaló que las partes todavía no han logrado acordar la posibilidad de que los representantes de Rusia y Ucrania tengan acceso a los prisioneros de guerra de ambos bandos.

"Si se plantea el tema, probablemente ellos primero se pondrán de acuerdo al respecto. Luego, cada uno deberá acordar esto con los respectivos servicios. Es un proceso con muchas etapas. Por ahora no hay ningún acuerdo", sostuvo.

Rusia y Ucrania completaron este viernes en la ciudad de Oleshki una misión humanitaria conjunta sin precedentes en esta guerra que tuvo lugar en medio del alto el fuego de mayor alcance que se haya declarado desde el estallido del conflicto en febrero de 2022 con la invasión rusa.

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Según informaron los defensores del pueblo de Rusia y Ucrania, Yana Lantrátova y Dmitró Lubinets, la operación concluyó por la tarde con la evacuación en unos 25 autobuses los residentes de la ciudad -situada en la región de Jersón del sur de Ucrania y ocupada por Rusia- que habían pedido ser traslados a zonas más seguras bajo control ruso o ucraniano.

Durante la misión, que estuvo precedida por el desminado de las rutas de entrada y salida a Oleshki, Lantrátova y Lubinets departieron juntos con la gente de la ciudad y atendieron uno al lado del otro a los medios de comunicación, algo que no había ocurrido desde el comienzo de la guerra. EFE

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