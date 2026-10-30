Temas del día de EFE News Latino del viernes 30 de octubre

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EEUU ELECCIONES

Miami - Los latinos en Estados Unidos serán decisivos para definir el control de la Cámara de Representantes en las elecciones de medio mandato, al constituir el principal bloque de votantes oscilantes -sin lealtad fija a ningún partido- en más de 20 distritos clave, según organizaciones civiles.

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Miami -La participación de los hispanos en el voto anticipado de las elecciones de medio mandato ha aumentado, según organizaciones latinas, mientras que unos 3,8 millones de electores de esta comunidad ya han depositado su papeleta, un 62 % más que en el mismo momento de 2022, según un análisis de TargetSmart difundido por medios estadounidenses.

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Daytona Beach (FL) - El presidente Donald Trump regresa a Florida como parte de su gira de mítines para afianzar el apoyo en este bastión republicano con una numerosa población latina.

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Atlanta (GA) - No hay campaña electoral en Estados Unidos que no pase por la decisiva Georgia, un estado dividido políticamente en dos que en 2024 dio una ajustada victoria a Donald Trump, pero que ahora, según las encuestas, parece dispuesto a darle la espalda a los republicanos en las elecciones de medio mandato del próximo martes.

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Austin (TX) - Hasan Piker, un creador de contenido político de 35 años con más de tres millones de seguidores en Twitch, una plataforma de transmisiones en directo, se ha convertido en un saco de boxeo para republicanos y demócratas moderados en la carrera hacia las elecciones de medio mandato en Estados Unidos.

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G20 EXTERIORES

Atlanta (GA) - Comienza la reunión de dos días de ministros de Asuntos Exteriores del G20 para impulsar prioridades compartidas centradas en la prosperidad económica, la seguridad energética y la innovación tecnológica.

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DADDY YANKEE

San Juan - El reguetonero puertorriqueño Daddy Yankee presenta su nuevo disco, 'La postal', el cual tendrá 15 canciones y en cada una de ellas se destacarán diferentes formas de amar.

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AGENDA INFORMATIVA

Naciones Unidas.- ONU COLOMBIA.- El Consejo de Seguridad de la ONU celebra una votación para extender el mandato de la misión de Naciones Unidas en Colombia

EFE News Latino

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