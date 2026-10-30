Pablo Urdangarín, ante su partido decisivo contra el Barça: "Con mucha ilusión y ganas de aportar todo lo bueno"

Pablo Urdangarín Europa Press Reportajes / Europa Press (Foto de ARCHIVO) 03/10/2023

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Una semana después de las comentadísimas imágenes de Irene Urdangarín animándole en su último partido con el Fraikin BM Granollers junto a su nuevo novio, Fernando Echevarría -confirmando que su relación sentimental se afianza a pasos agigantados tras viajar a Sanxenxo para presentarle al Rey Juan Carlos a su nuevo amor-; su hermano Miguel Urdangarín, y sus 'cuñadas' Olympia Beracasa y Johanna Zott, Pablo Urdangarín afronta uno de los partidos más decisivos de este tramo inicial de una temporada especialmente ilusionante por las opciones de su equipo tanto a la Liga Asobal como a la EHF European League.

Y es que este domingo 1 de noviembre el Granollers se enfrenta al equipo de sus amores, el Barcelona, que abandonó en 2023 para fichar por el conjunto catalán y seguir progresando en su carrera como jugador de balonmano siguiendo los pasos de su padre, Iñaki Urdangarín. Un emocionante encuentro, ya que mientras el Barça va tercero en la clasificación liguera, el conjunto del sobrino del Rey Felipe VI le sigue los pies de cerca en cuarto lugar.

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Un derbi en casa que Pablo afronta, como ha revelado en una entrevista, "con mucha ilusión. Sabemos que el Barça trae un equipazo, pero el vestuario está muy feliz y con muchas ganas del partido y de aportar todo lo bueno. Seamos los que seamos, vamos a dejarlo todo en la pista para que el público pueda disfrutar de un partido bueno y que lo demos todo".

"Vivir un pabellón tan lleno y con tanta energía y tanto ambiente da mucho gusto. Al final todo jugador de balonmano quiere que todos los partidos se jueguen con ambiente y con público que apoye y todo, entonces se disfruta de una manera diferente que el público, pero de la misma manera se disfruta igual en la pista" ha expresado, sin dar ninguna pista de si contará con el apoyo de alguien de su familia en la grada.

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La clave para intentar ganar a su exequipo es, como ha asegurado, "salir muy fuertes, salir con ambición de poder ganarles, de creérnoslo, no sé, al final yo creo que si nos lo creemos pues les podemos plantar cara y ganar a nuestra manera. Yo creo que frenar un poco su juego de transiciones y contraataques pues nos puede ayudar en remontar cualquier resultado que se nos ponga en cara y dándolo todo". "Yo creo que al final pues hay que darlo todo" ha afirmado con una sonrisa.

Por delante, unas semanas decisivas enfrentándose a los equipos 'más complicados' de la Liga y a sus rivales en Europa. Algo que no le da miedo a Pablo, que ha confesado que "lo vivimos con ganas. Son estos tramos de la temporada que todo jugador de Granollers quiere jugar. Y llegamos a este tramo donde se juntan dobles partidos, con viajes complicados, con pistas complicadas y rivales difíciles". "Al final, venimos aquí para eso, para poder jugar una competición europea a la vez que la Liga Asobal. Quien no tenga ganas, está en el sitio equivocado. Con muchas ganas de seguir disfrutando partido a partido, a ver los puntos que podemos sacar y a por todas" ha concluido emocionado.

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