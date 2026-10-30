Muere Patrick Stewart, el capitán Picard de 'Star Trek' y el profesor Charles Xavier en 'X-Men', a los 86 años

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El mundo del cine vuelve a vestirse de luto tras el fallecimiento a los 86 años del actor británico Patrick Stewart, muy popular por dar vida al icónico capitán Jean-Luc Picard en 'Star Trek' y al profesor Charles Xavier en la saga 'X-Men', este miércoles 28 de octubre en su residencia de Los Ángeles tras sufrir un empeoramiento en su estado de salud.

Una triste noticia que ha anunciado su portavoz, Kelly Bush Novak, en un comunicado difundido hace unas horas: "Anunciamos con gran tristeza el fallecimiento de sir Patrick Stewart ayer en su casa de Los Ángeles, bajo los amorosos cuidados de su querida esposa Sunny, tras un breve y doloroso recorrido con la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy". Un texto en el que su familia ha querido destacar su trayectoria en el mundo de la interpreación y "la dignidad, la compasión y la humanidad que aportó a cada papel, en su arte y en su vida".

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Nacido el 13 de julio de 1940 en Mirfield, en el condado inglés de Yorkshire, Patrick Stewart descubrió a Shakespeare gracias a un profesor que alentó su interés por la interpretación. Abandonó los estudios a los 15 años y trabajó como periodista en un periódico local antes de decantarse por los escenarios. Tras formarse en la Bristol Old Vic Theatre School, ingresó en la Royal Shakespeare Company en 1966, iniciando una prolongada vinculación con la compañía y con el repertorio clásico que cimentaría su prestigio como actor.

Durante los años setenta, compaginó su actividad teatral con una creciente presencia en televisión. Uno de sus trabajos más destacados fue el del ambicioso Sejano en 'Yo, Claudio' (1976), la célebre miniserie de la BBC sobre las intrigas de la Roma imperial. En 1979 recibió el premio Olivier como actor de reparto por 'Antonio y Cleopatra', reconocimiento que precedió a su participación en dos producciones cinematográficas de gran proyección: 'Excalibur' (1981), de John Boorman, donde encarnó a Leondegrance, y 'Dune' (1984), la adaptación de Frank Herbert dirigida por David Lynch, en la que interpretó al maestro de armas Gurney Halleck.

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El personaje que transformó su carrera y le catapultaría definitivamente al estrellato llegaría en 1987, cuando asumió el mando de la nave Enterprise como el capitán Jean-Luc Picard en 'Star Trek: The Next Generation'. Durante siete temporadas, hasta 1994, su autoridad interpretativa y su formación teatral contribuyeron a definir a un comandante reflexivo, diplomático y comprometido con sus principios.

En paralelo, mantuvo su actividad sobre los escenarios y cosechó uno de sus mayores éxitos con su adaptación unipersonal de 'Cuento de Navidad', de Charles Dickens: interpretaba más de cuarenta personajes y obtuvo por ella el premio Drama Desk en 1992.

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Tras el final de la serie, Stewart encarnó a Picard en la gran pantalla en 'Star Trek. La próxima generación' (1994), que reunió a su personaje con el capitán Kirk de William Shatner, el otro gran comandante de la saga. Continuó al frente de la tripulación en 'Star Trek: Primer contacto' (1996), 'Star Trek: Insurrección' (1998) y 'Star Trek: Nemesis' (2002). Su voz también le proporcionó un reconocimiento fuera del cine y la televisión: en 1996 ganó el Grammy al mejor álbum hablado para niños por su narración de 'Pedro y el lobo', el cuento musical de Serguéi Prokófiev.

En 2000 incorporó a su trayectoria otro personaje decisivo al interpretar a Charles Xavier en 'X-Men', dirigida por Bryan Singer. Como el poderoso telépata y mentor de los mutantes, encontró su contrapunto en el Magneto de Ian McKellen, con quien desarrolló una estrecha amistad y compartiría también proyectos teatrales. Retomó al profesor X en sucesivas entregas de la franquicia, mientras exploraba su faceta cómica y el trabajo de doblaje: desde 2005 prestó su voz en la versión original de 'Padre Made in USA' a Avery Bullock, el superior de Stan Smith en la CIA.

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Su popularidad audiovisual no interrumpió su trayectoria teatral: en 2008 fue candidato al Tony por 'Macbeth' y en 2009 obtuvo un segundo Olivier como actor de reparto por su Claudio en el 'Hamlet' de la Royal Shakespeare Company protagonizado por David Tennant. Nombrado caballero en 2010 por su contribución al arte dramático, compartió escenario con su gran amigo McKellen en 'Esperando a Godot' y 'Tierra de nadie'. En los años siguientes amplió sus registros con la comedia televisiva 'Blunt Talk' y con el thriller cinematográfico 'Green Room' (2015), donde se alejó de sus habituales figuras de autoridad moral para encarnar a un líder neonazi.

En la última etapa de su carrera, Stewart revisó sus dos personajes más emblemáticos. En 'Logan' (2017), junto a Hugh Jackman, interpretó a un Charles Xavier anciano y vulnerable, y en 2020 recuperó al capitán de la Enterprise en 'Star Trek: Picard', una serie que contó con tres temporadas.

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Ya como parte del Universo Cinematográfico Marvel, volvió a encarnar una variante del profesor X en 'Doctor Strange en el multiverso de la locura' (2022), mientras que su participación en 'Vengadores: Doomsday', prevista para diciembre, supondrá una aparición póstuma.

Entre sus últimos trabajos figuran dos doblajes: la comedia 'Bait', creada y protagonizada por Riz Ahmed, en la que prestó su voz a una cabeza de cerdo que representa la conciencia crítica del protagonista, y 'Las ovejas detectives', una comedia de misterio con Hugh Jackman estrenada en mayo de 2026. También había estado vinculado a 'Barbaric', una serie de fantasía de Netflix, aunque el proyecto estaba todavía en fase de preproducción.

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