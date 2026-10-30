Meta extiende a Facebook las notificaciones para padres sobre menores que buscan contenido de autolesiones y suicidio

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Meta ha anunciado que comenzará a notificar a los padres si su hijo adolescente intenta buscar términos relacionados con el suicidio o la autolesión en un corto periodo de tiempo en Facebook, de cara a ofrecer información necesaria para apoyar a los menores en caso de que requieran ayuda.

Meta bloquea las búsquedas relacionadas con contenido sobre suicidio o autolesiones en sus redes sociales cuando se llevan a cabo desde una cuenta de adolescentes. En su lugar, dirigen a los menores a recursos y líneas de ayuda profesional para ofrecer apoyo.

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Sin embargo, de cara a mantener informados a los padres sobre posibles comportamientos dañinos, ante intentos reiterados de búsqueda de este tipo de contenido, la compañía lanzó en febrero de este año una función de alerta con notificaciones para los padres en las cuentas adolescentes de Instagram.

Ahora, esta función se ha extendido a Facebook, así como a las conversaciones con el asistente de inteligencia artificial (IA) Meta AI en Facebook y Messenger, por lo que los padres de menores con cuentas de adolescente, recibirán una notificación si la plataforma identifica que sus hijos están buscando contenido con términos relacionados con el suicidio o la autolesión.

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Así lo ha compartido Meta en una actualización de un comunicado en su blog, donde ha matizado que notificarán a los padres a nivel mundial cuando se identifique que el menor busca repetidamente este contenido en la plataforma o en las conversaciones con el asistente Meta AI, durante un corto periodo de tiempo.

Las notificaciones de alerta llegarán a los padres suscritos en la supervisión de la cuenta del menor en cuestión a través de SMS, el correo electrónico o mensajes de WhatsApp. Asimismo, junto a la notificación, los padres recibirán recursos necesarios informativos sobre cómo apoyar a los adolescentes, en caso de que necesiten ayuda, y sobre cómo abordar conversaciones potencialmente delicadas.

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