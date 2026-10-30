Megaspeed, la firma de Singapur en el foco por supuesto espionaje y desvíar chips a China

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Bangkok, 30 oct (EFE).- Megaspeed, una empresa singapurense que ofrece servicios de computación en la nube especializado en inteligencia artificial (IA), se ha convertido en objeto de escrutinio por el supuesto desvío de chips de Nvidia a China y, según The New York Times (NYT), la facilitación de inteligencia a Pekín por parte de una ejecutiva.

Según el artículo de NYT, publicado la víspera, EE. UU. investigó a la sospechosa, Alice Huang, cercana al director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, y concluyó que actuaba como agente de inteligencia y que enviaba información al gigante asiático.

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La Administración del expresidente Joe Biden ya sospechaba que Megaspeed ayudaba a China a acceder a chips de Nvidia y la empresa estaba bajo investigación por dichas suposiciones, añadió el rotativo.

Preguntada por EFE sobre las informaciones, la empresa no ha ofrecido por ahora comentarios al respecto. Jensen Huang, por su parte, afirmó en una entrevista publicada este viernes por Bloomberg que las relaciones de Nvidia con Megaspeed fueron "normales", mientras China calificó de "infundadas" las informaciones.

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Con sede en Singapur, Megaspeed ofrece servicios de computación en la nube especializado en IA, con acceso a unidades de procesamiento gráfico (GPU) de Nvidia, fundamentales para entrenar y ejecutar modelos de esta tecnología.

La empresa adquirió notoriedad tras comprometerse a comprar chips de Nvidia por valor de 2.000 millones de dólares, según el diario singapurense The Straits Times.

Nvidia reconoce como uno de sus "socios en la nube" (Nvidia 'cloud partner') a Megaspeed, que se autodefine como un aliado "clave" de la empresa estadounidense en Asia-Pacífico. Según Bloomberg, es uno de los mayores compradores de chips de Nvidia del Sudeste Asiático.

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Megaspeed también está bajo la lupa en Singapur: la Policía de la ciudad-Estado confirmó hace un año a The Straits Times que abrió una investigación por posibles infracciones de la legislación local, sin precisar la naturaleza de los presuntos delitos.

El diario singapurense publicó un reportaje en octubre de 2025 que reconstruía los cambios en la propiedad y dirección de Megaspeed, anteriormente llamada 7Road International y vinculada al sector chino de los videojuegos y a inversores respaldados por el Pekín.

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Antes de pasar a llamarse Megaspeed en 2023, la compañía era propiedad de Huang Le Limited y estaba dirigida por Alice Huang, según el citado medio.

En marzo del mismo año, su titularidad pasó a manos de Swiftdata, propiedad de Tan Yong Pong, empresario singapurense de 54 años también conocido como James Tan y que figura como único director de Megaspeed. EFE