Más de 8.300 donaciones sangre en los puntos habilitados en la Comunidad tras el accidente

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Más de 8.300 ciudadanos han donado sangre en los distintos puntos de la Comunidad de Madrid habilitados respondiendo al llamamiento para donar tras el accidente ferroviario registrado este miércoles en Urda (Toledo), según el último balance de la Consejería de Sanidad.

El llamamiento del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid para donar sangre tras el accidente recibió una respuesta tan positiva que se ha instado a seguir donando durante los próximos días para seguir garantizado las reservas y ayudar también a las víctimas que lo necesiten.

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En concreto, el Centro de Transfusión llamó a la donación urgente de los grupos '0+', '0-', 'A+', 'A-' y 'B-' tras conocerse la noticia del accidente ferroviario, el segundo más grave de la historia reciente tras Angrois.

Un llamamiento al que respondieron los madrileños acudiendo a los 32 puntos fijos habilitados en los hospitales para la donación de sangre, al Centro de Transfusión de Valdebernardo o a las unidades móviles de Cruz Roja.