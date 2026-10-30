Los hutíes lanzan nuevos ataques contra la sede el Gobierno de Adén y el aeropuerto de la ciudad

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La insurgencia hutí de Yemen ha lanzado esta tarde un ataque contra la sede del Gobierno desplazado a la ciudad de Adén y contra el aeropuerto de esta misma localidad, de momento sin información sobre víctimas o daños materiales.

El portavoz militar del Ejército del Gobierno yemení en Adén, Mayid al Nuzaili, ha confirmado que los hutíes han lanzado varios misiles balísticos contra Adén en una continuación "de sus ataques contra los recursos del pueblo yemení".

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Los hutíes no han proporcionado de momento información al respecto y el último comunicado de su portavoz militar, el general Yahya Sari, se ha limitado a informar de nuevos ataques contra Arabia Saudí, aliado del Gobierno yemení.

Estos bombardeos han ido dirigidos de nuevo contra refinerías en Ras Tanura, una instalación de la petrolera estatal saudí Aramco en Abqalq, otra refinería en Rabigh, otros dos ataques a los aeropuertos Rey Jalid y Rey Fahd, en Riad y Dammam, y una base militar en Najran.

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La Defensa Civil saudí confirma por su parte alertas esporádicas pero por ahora no informa ni de víctimas ni de daños materiales.

El portavoz de la coalición internacional contra los hutíes que lidera el reino árabe, el general Turki al Maliki, ha confirmado por ahora "la intercepción y destrucción de un dron en la región de Riad" y otro en la ciudad santa de Medina.

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Los hutíes han desmentido en numerosas ocasiones que sus ataques vayan dirigidos contra lugares sagrados.