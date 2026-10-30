Líbano lanza consultas para gobernanza de campos palestinos, aún gestionados por facciones

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Beirut, 30 oct (EFE).- El Líbano inició este viernes un proceso de consultas para afinar un sistema de gobernanza en los campamentos de refugiados palestinos, administrados de facto por facciones, como parte de sus pasos para desarmar a todos los actores no estatales y expandir el control de las autoridades a todo el territorio.

El Comité de Diálogo Libanés-Palestino presentó un borrador del denominado 'Plan Nacional para la Gobernanza de los Campos de Refugiados Palestinos en el Líbano', doce territorios que acogen a la mayoría de los más de 200.000 miembros de esa comunidad aún residentes en suelo libanés.

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"La gobernanza de los campamentos se enmarca en los esfuerzos que estamos llevando a cabo para restablecer el papel y la autoridad del Estado y de sus instituciones", recordó el primer ministro libanés, Nawaf Salam, durante una ceremonia en el Palacio de Gobierno en Beirut para lanzar el proceso de consultas.

"El Acuerdo de Entendimiento Nacional establece la necesidad de extender la autoridad del Estado a todo el territorio nacional y de disolver las milicias libanesas y no libanesas", agregó el jefe de Gobierno.

El pasado año, el Ejecutivo libanés aprobó un plan para desarmar a todos los actores no estatales del país, que se suele vincular principalmente a la existencia armada del grupo chií libanés Hizbulá, pero que se extiende también a diferentes milicias palestinas, entre otros.

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En este contexto, a finales de agosto de 2025, el Ejército libanés recibió una primera entrega de armamento en un campo a las afueras de la capital, al que siguieron otras en los meses siguientes, sin que se llegara a recoger una cantidad significativa entre críticas sobre el alcance real de la iniciativa.

Mientras algunas de las facciones presentes en los campos apoyaron las medidas, otros supuestamente se opusieron, como el movimiento islamista Hamás, que entonces libraba la guerra de Gaza con Israel.

"Ya hemos iniciado, en colaboración con la dirección palestina, una serie de medidas encaminadas a abordar la cuestión de las armas palestinas, y seguiremos trabajando para completar este proceso", defendió Salam durante su intervención de este viernes.

Además, recordó que los campamentos de refugiados palestinos se ubican dentro del "territorio soberano del Líbano" y están sujetos a la legislación libanesa, por lo que deben contar con una presencia "efectiva, visible y regular" de las instituciones estatales locales.

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Los cambios propuestos para los doce territorios fueron perfilados en mayo de 2025 durante una visita a Beirut del presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abás. EFE