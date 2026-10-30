La familia Cosmen y Asterion lanzan una OPA de 338 millones para excluir de bolsa a la matriz de Alsa

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Un consorcio integrado por CMC Group, 'family office' de la familia Cosmen (50,1%) y Asterion Industrial Partners (49,9%), gestora independiente de inversiones especializada en infraestructuras del segmento medio del mercado europeo, ha anunciado este miércoles una oferta pública de adquisición por el 100% de las acciones de Mobico Group, matriz de Alsa, con el objetivo de excluir a la compañía de Bolsa.

La operación, que contempla un pago en efectivo de 46 peniques por acción de Mobico (55 céntimos por acción al cambio actual), lo que valora la compañía en unos 283 millones de libras (338 millones de euros), representa una prima del 93,3% respecto al precio de cierre del 3 de agosto de 2026, último día hábil bursátil anterior a la presentación de la primera propuesta del consorcio a la compañía.

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La oferta en efectivo supone, asimismo, una prima del 55,1% respecto al precio de cierre del 20 de octubre de 2026, último día hábil bursátil anterior al anuncio de la posible oferta sobre Mobico.

Mobico es uno de los principales grupos diversificados de transporte, con actividades de transporte en autocar, ferrocarril, autobús urbano, servicios de lanzadera y transporte adaptado en Europa, Estados Unidos, el norte de África y Oriente Próximo.

El consorcio espera aprovechar oportunidades de crecimiento y consolidación en el sector europeo de la movilidad, combinando la extensa experiencia inversora de la familia Cosmen en el transporte de viajeros con la capacidad de Asterion para invertir en infraestructuras y gestionar exitosamente sus activos. La familia Cosmen controla actualmente alrededor del 26 % de las acciones de Mobico.

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De conformidad con el Código de OPAs británico, está previsto que la operación se articule mediante un 'scheme of arrangement' (acuerdo de adquisición) aprobado judicialmente.

La operación está sujeta al cumplimiento o, cuando proceda, a la renuncia de las condiciones establecidas en el anuncio de la adquisición, incluidas las autorizaciones regulatorias y las aprobaciones de los accionistas.

Este procedimiento requiere el voto favorable de la mayoría de los accionistas presentes y con derecho a voto que participen en la próxima junta de accionistas, siempre que representen al menos el 75% del valor de las acciones sometidas a votación.

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El documento explicativo se remitirá a los accionistas de Mobico en un plazo de 28 días desde la fecha del anuncio e incluirá todos los detalles, entre ellos el calendario previsto y las actuaciones que deberán realizar los accionistas.

El vicepresidente de CMC Group, ha señado que "operar fuera de Bolsa y contar con una estructura de capital sostenible aportará la flexibilidad necesaria para invertir a largo plazo, ofrecer un servicio aún mejor a los clientes, generar oportunidades para los empleados y desarrollar todo el potencial de Mobico".

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Por su parte, Jesús Olmos, consejero delegado de Asterion, ha añadido que su objetivo es "apoyar la evolución de Mobico hacia una plataforma de movilidad más diversificada y centrada en las concesiones, que preste servicios esenciales de transporte público y contribuya a la transición hacia una movilidad con menores emisiones de carbono".

INVERTIR Y CRECER DE MANERA SOSTENIBLE.

Con esta operación, el consorcio ofrece a los accionistas de Mobico la oportunidad de materializar el valor de su inversión con una prima significativa. El consorcio pretende dotar a Mobico de una estructura de capital sostenible "que le proporcione la flexibilidad financiera necesaria para invertir en el negocio e impulsar un crecimiento sostenible a largo plazo".

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Los consejeros independientes de Mobico han expresado por unanimidad su apoyo a la operación. Asimismo, los consejeros independientes que poseen acciones de Mobico han asumido compromisos irrevocables de votar a favor de la adquisición.

El consorcio tiene intención de respaldar la continuidad de la estrategia actual del equipo directivo, que contempla una mayor centralización de funciones dentro del negocio de ALSA, así como apoyar el desarrollo de las operaciones de Mobico en España y otros mercados atractivos.

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FAMILIA ASTURIANA COSMEN.

La familia Cosmen, principal accionista de Mobico, en cuyo capital participa desde 2005 y del que posee aproximadamente un 26%, refuerza con esta operación su compromiso de largo plazo con el sector del transporte de viajeros.

La historia conjunta de Alsa y Mobico se remonta al año 2005, cuando los Cosmen la vendieron a National Express a cambio de un paquete accionarial, que han ido aumentando progresivamente desde entonces. En 2023, National Express cambió su nombre a Mobico, aunque esa denominación sigue existiendo para los autocares británicos.

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Con el paso del tiempo, la española se ha convertido en el 'buque insignia' de su matriz, después de que Mobico haya atravesado ciertas dificultades en sus negocios de Estados Unidos y Alemania, hasta el punto de que este año la directiva encargó a Alsa la gestión de sus autobuses en Reino unido para revertir también la situación de tendencia a la baja del rendimiento operativo en ese país.

Por el contrario, Alsa está encadenando en los últimos años récords de facturación, impulsada principalmente por su negocio en España, donde las políticas de impulso al transporte público puestas en marcha por el Gobierno a través de viajes gratis o descuentos subvencionados han impulsado su actividad.

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La española también se ha expandido en los últimos años y ya opera en países como Marruecos, Portugal, Suiza, Arabia Saudí o Bahrein.

Asimismo, la familia Cosmen está trabajando con la empresa ferrocarril estatal de Italia (Trenitalia) para operar los trenes que cruzan de Francia a Reino Unido a través del Eurotúnel en el Canal de la Mancha.