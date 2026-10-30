La española María Neira y otros seis candidatos competirán por la dirección de la OMS

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Ginebra, 30 oct (EFE).- La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó este viernes la lista definitiva de candidatos a dirigir la agencia a partir de 2027, que incluye a la española María Neira junto a seis aspirantes de Catar, China, Armenia, Arabia Saudí, Bélgica e Indonesia.

Neira, de 66 años, es una figura muy conocida en la agencia, para la que ha trabajado durante más de tres décadas, dirigiendo desde 2005 hasta 2025 el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente.

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Otros candidatos a suceder al etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus son los directores regionales de la OMS para Europa, el belga Henri Kluge, y para Oriente Medio, la saudí Hanan Balkhy.

Fuera del ámbito de la OMS, aspiran al cargo el actual ministro de Salud de Indonesia, Budi Gunadi Sadikin; la catarí Hanan Mohammed Al-Kuwari, titular de esa misma cartera en su país entre 2016 y 2024; la especialista china en salud pública Li Song; y el oncólogo armenio Gevorg Tamamyan.

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Los siete se reunirán con representantes de los Estados miembros de la OMS los días 18 y 19 de noviembre de 2026 en el primer foro de candidatos, que se celebrará en la sede de la OMS en Ginebra.

A principios de 2027, el Consejo Ejecutivo de la OMS reducirá la lista de candidatos a cinco, a los que entrevistará, y más tarde propondrá un máximo de tres para que sean considerados por la 80ª Asamblea Mundial de la Salud, en mayo del próximo año.

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De esa asamblea, que reúne durante varios días a ministros de Salud y otros representantes de los 194 Estados miembros de la OMS, se nombrará al nuevo director general, que asumirá el cargo el 16 de agosto de 2027. EFE