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La Cosmopolitana: 60 años de crecimiento, innovación y compromiso con la alimentación en México

PR Newswire

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CIUDAD DE MÉXICO, 30 de octubre de 2026

· Como parte de Corporativo Kosmos, integra una plataforma con capacidad para servir más de 3.5 millones de comidas diarias, respaldada por infraestructura, tecnología y una amplia red logística.

· La compañía genera más de 20 mil empleos, tiene presencia en 30 estados del país y contribuye al fortalecimiento de las cadenas productivas nacionales a través de su red de proveedores.

CIUDAD DE MÉXICO, 30 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- De una pequeña carnicería a una operación de alimentación institucional de alcance nacional, esa ha sido la evolución de La Cosmopolitana, empresa mexicana que conmemora más de seis décadas de trayectoria y que hoy cuenta con la capacidad para atender servicios alimentarios a gran escala en distintos sectores del país.

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Fundada en 1964 por Pablo Landsmanas, quien llegó a México procedente de Lituania en 1959, La Cosmopolitana comenzó como un negocio que creció hasta convertirse en proveedor de alimentos para clientes institucionales. Bajo el liderazgo de su hijo Elías Landsmanas, la compañía amplió sus operaciones y desarrolló nuevas capacidades para atender proyectos de mayor escala y complejidad.

Hoy, con Jack Landsmanas Stern al frente de Corporativo Kosmos, la empresa continúa su crecimiento mediante inversiones en infraestructura, tecnología y profesionalización de sus operaciones, dando continuidad a una historia empresarial que abarca tres generaciones.

Actualmente, su operación comprende el abastecimiento, almacenamiento, preparación y distribución de alimentos para hospitales, centros educativos, instalaciones industriales, programas sociales y centros penitenciarios. Como parte de Corporativo Kosmos, participa en una plataforma con capacidad para servir más de 3.5 millones de comidas diarias, distribuir más de tres millones de despensas mensuales y movilizar más de 26 mil toneladas de insumos hacia más de 3,500 localidades del país.

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"Estos 60 años representan el esfuerzo de tres generaciones y de miles de personas que han construido una empresa a partir de una convicción: cumplir todos los días. Nuestra historia demuestra que la confianza se gana con trabajo, calidad y compromiso, y esa misma filosofía es la que nos impulsa a seguir invirtiendo, innovando y generando oportunidades en México", señaló Jack Landsmanas Stern, CEO de Corporativo Kosmos.

La evolución de La Cosmopolitana ha estado acompañada por inversiones en infraestructura logística, almacenamiento, cadena de frío, tecnología y sistemas de control de calidad e inocuidad. Estas capacidades, respaldadas por una red de 25 centros de distribución, más de 100 bodegas y frigoríficos y más de 34 certificaciones nacionales e internacionales a nivel corporativo, son fundamentales para garantizar la continuidad de servicios alimentarios a gran escala.

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La Cosmopolitana contribuye también al fortalecimiento de las cadenas productivas nacionales. Aproximadamente el 95% de los insumos adquiridos para las operaciones alimentarias del grupo son de origen nacional, lo que genera oportunidades para productores, proveedores y empresas mexicanas.

Este crecimiento también ha tenido una dimensión social. A través de la Fundación Pablo Landsmanas, creada en 2016 en honor al fundador de La Cosmopolitana, Corporativo Kosmos ha donado más de 40 millones de comidas y actualmente distribuye alrededor de 550 mil raciones mensuales a comunidades en situación de vulnerabilidad, en colaboración con organizaciones de la sociedad civil.

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A más de seis décadas de su fundación, La Cosmopolitana mantiene su apuesta por la innovación, la incorporación de nuevas tecnologías y el fortalecimiento de sus capacidades operativas para responder a las necesidades de alimentación institucional en México. Todo ello bajo la filosofía que ha acompañado su evolución: Pasión por Cumplir, una forma de trabajar que combina experiencia, calidad y compromiso con las personas para seguir construyendo confianza todos los días.

View original content:https://www.prnewswire.com/mx/comunicados-de-prensa/la-cosmopolitana-60-anos-de-crecimiento-innovacion-y-compromiso-con-la-alimentacion-en-mexico-302925185.html

FUENTE Corporativo Kosmos