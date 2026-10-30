Flick, tras las dos derrotas: "Estoy 100% convencido de mi equipo y de nuestra idea"

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El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha mostrado este viernes su total confianza en el proyecto y en la filosofía de juego del conjunto blaugrana tras encajar dos derrotas consecutivas ante el PSG en la Champions y contra el Real Madrid en El Clásico de LaLiga, al tiempo que ha subrayado la necesidad de sumar este sábado los tres puntos ante el Deportivo Alavés en el Spotify Camp Nou (21.00 horas) para retomar la senda de la victoria.

"Conozco esta situación y hemos perdido dos partidos importantes en una semana, pero estoy 100% convencido de mi equipo. Estoy haciendo mi trabajo aquí lo mejor que puedo y nada ha cambiado; no pierdo ni un solo porcentaje de actitud o mentalidad para entrenar a este fantástico club y a este fantástico equipo. Estoy muy feliz aquí y esto no cambia nada", ha asegurado en rueda de prensa.

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En este sentido, Flick ha reconocido que "así es el fútbol". "Ganamos los primeros 11 partidos y ahora tenemos dos derrotas. Tenemos que volver al camino de las victorias y ese es nuestro trabajo, lo que tenemos que hacer. Estoy 100% convencido de nuestra idea, de cómo queremos jugar al fútbol; creo que es lo mejor para este equipo y nada más, iremos por este camino hasta el final y creo que esto es lo más importante para mí, que estemos convencidos de ello", ha señalado.

Respecto a los aspectos futbolísticos a corregir, Flick ha hecho hincapié en la necesidad de minimizar las pérdidas de balón sufridas en los últimos compromisos. "Lo primero de todo, no debemos perder un balón fácil; las pérdidas de balón como las que tuvimos contra el Madrid no son buenas ni es la calidad que normalmente tenemos. Tal vez estábamos un poco cansados o no lo suficientemente frescos, pero tenemos que jugar con más concentración. Para controlar el partido, tener más posesión y menos pérdidas está la clave; si pierdes el balón, tienes que correr tras él, y este no es el mejor momento para nosotros. La mejor manera es cometer menos errores, mantener la calma y jugar con mucho más control", ha analizado.

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Asimismo, ha valorado las opciones defensivas de las que dispone ante la acumulación de bajas en defensa. "Solo tenemos en este momento a dos centrales disponibles, que son Gerard Martín y Pau Cubarsí, por lo que es importante encontrar otra solución. Frenkie de Jong puede jugar en diferentes posiciones, no solo en el centro del campo, sino también como central. En cuanto a Balde, cuando en este momento no tiene la confianza que normalmente necesita para sus partidos ni la convicción sobre cómo jugamos, apretando arriba, necesita esa confianza para jugar a su mejor nivel", ha manifestado.

Flick también ha elogiado la reacción de Lamine Yamal y el trabajo de Pau Cubarsí tras la reciente entrega de premios en la gala del Balón de Oro. "Pau merecía ganar este trofeo (el Kopa, al mejor joven) porque Lamine ya lo tuvo las últimas dos temporadas, y para mí es la mejor señal dárselo a Pau porque jugó una temporada pasada increíble y un Mundial excelente. Estoy muy orgulloso de Lamine porque reacciona muy bien, está muy concentrado en los entrenamientos y así es como responden los campeones. Tiene una mentalidad realmente buena para el equipo y estoy feliz de que esto haya terminado para centrarnos en lo importante", ha afirmado.

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Sobre la gestión de los futbolistas internacionales durante las fechas FIFA, Flick ha comentado el caso de Raphinha con la selección de Brasil. "Hablé también con Deco; es un jugador muy importante y tras el último parón internacional llegó lesionado, lo cual no fue la mejor situación. Él es capitán aquí y sé que este club está en su corazón, pero del mismo modo es brasileño y cuando la selección llama, él está ahí. Si podemos gestionar un poco sus minutos estaré contento, pero no hay nada en mi mano que pueda cambiar; no puedo esperar al Mundial", ha admitido.

También ha deslizado la opción de dar minutos a canteranos como Ebrima Tunkara, porque "está haciendo un buen trabajo en los entrenamientos". El técnico alemán ha iniciado la rueda de prensa transmitiendo un mensaje de solidaridad tras el accidente ferroviario acontecido en Toledo. "Nuestros pensamientos están con las familias que están pasando por este momento desgarrador y les enviamos toda nuestra energía positiva y mucho amor", ha concluido.

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