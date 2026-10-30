La UE lamenta la muerte de cuatro militares italianos en un accidente aéreo en Bosnia y se solidariza con Roma

30/10/2026 Tropas de reserva italianas llegan al puerto de Ploce (Croacia) para participar en el ejercicio 'Quick Response 2026', como parte de la misión europea EUFOR Althea en Bosnia y Herzegovina.. La Unión Europea ha lamentado este viernes la muerte de cuatro militares italianos en el accidente de un helicóptero de la misión europea EUFOR Althea en Bosnia y Herzegovina, que ha dejado además otros once heridos, y ha trasladado su "plena solidaridad" a Italia ante lo que ha calificado de una "trágica pérdida de vidas humanas". POLITICA FILIPPO MASCI

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La Unión Europea ha lamentado este viernes la muerte de cuatro militares italianos en el accidente de un helicóptero de la misión europea EUFOR Althea en Bosnia y Herzegovina, que ha dejado además otros once heridos, y ha trasladado su "plena solidaridad" a Italia ante lo que ha calificado de una "trágica pérdida de vidas humanas".

"La Unión Europea está profundamente entristecida por esta trágica pérdida de vidas humanas. Trasladamos nuestras más sinceras condolencias a las familias y amigos de quienes han perdido la vida al servicio de la paz", ha señalado el portavoz de Exteriores de la Unión Europea, Anouar el Anouni, durante una rueda de prensa desde Bruselas.

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El portavoz ha explicado que el accidente se produjo durante la tarde del jueves 29 de octubre, cuando un helicóptero italiano perteneciente a la operación europesa, desplegada para contribuir al mantenimiento de la paz y la estabilidad en Bosnia y Herzegovina, se estrelló mientras realizaba un ejercicio rutinario de entrenamiento.

Como consecuencia del siniestro, cuatro integrantes de la misión europea perdieron la vida y otros once resultaron heridos, aunque todos ellos se encuentran actualmente "en condición estable" y están recibiendo tratamiento médico, según ha confirmado el servicio diplomático comunitario.

"Europa mantiene su plena solidaridad con Italia en estos momentos difíciles. Nuestros pensamientos están con las familias y los amigos de todos aquellos que han perdido la vida en servicio en este trágico accidente", ha añadido El Anouni.

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ya trasladó este jueves personalmente sus condolencias a los ministros italianos de Asuntos Exteriores y de Defensa, Antonio Tajani y Guido Crosetto, respectivamente, según detalló en un mensaje en redes sociales.

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ACCIDENTE DURANTE UN EJERCICIO DE ENTRENAMIENTO

El accidente tuvo lugar en torno a las 16.00 horas del jueves en la localidad de Gorica, cerca de Brcko, en el norte de Bosnia y Herzegovina, cuando un helicóptero de transporte Chinook CH-47 de la misión europea se estrelló por causas que todavía están siendo investigadas.

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Las autoridades italianas confirmaron que entre los cuatro fallecidos se encuentran dos militares y dos integrantes del Cuerpo Militar Voluntario de la Cruz Roja Italiana, mientras que los otros once ocupantes de la aeronave resultaron heridos sin que ninguno de ellos se encuentre en peligro de muerte.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, expresó tras conocerse el siniestro sus condolencias a las familias de las víctimas y a todos los integrantes de la misión europea que atraviesan "horas de angustia", en lo que describió como un "trágico accidente".

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La operación Althea constituye el principal despliegue militar de la Unión Europea en Bosnia y Herzegovina y tiene como objetivo contribuir al mantenimiento de un entorno seguro y estable en el país balcánico, en el marco de la aplicación de los acuerdos de paz de Dayton que pusieron fin a la guerra de Bosnia en 1995.

El contingente europeo está integrado por unos 1.100 efectivos procedentes de alrededor de 24 países, que participan en labores de vigilancia, apoyo a las autoridades bosnias y mantenimiento de la estabilidad en la región.