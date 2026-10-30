El PP carga contra el Gobierno por responder "tarde y de forma insuficiente" a la escalada de precios

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El vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del Partido Popular (PP), Alberto Nadal, ha cargado contra el Gobierno por responder "tarde y de forma insuficiente" a la escalada de precios que se registra en los últimos meses.

Según los datos avanzados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Índice de Precios de Consumo (IPC) mantuvo en octubre su crecimiento interanual en el 4,9%, en niveles de febrero de 2023, y encadenó así tres meses consecutivos con un alza superior al 4%.

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"Desde junio de 2018, cuando llegó Sánchez, los precios acumulan en torno a un 28,5% de subida. Las familias siguen pagando mucho más por lo mismo y el Gobierno con la inflación descontrolada", ha criticado Nadal en un mensaje publicado en la red social 'X', recogido por Europa Press.

De su lado, el vicesecretario de Economía del PP ha indicado que el IPCA español es del 4,9%, mientras que para la Eurozona se prevé un 3,8% en octubre, lo que supone 1,1 puntos de brecha. "De confirmarse serían 18 meses por encima de nuestros socios. El Gobierno no puede atribuir al contexto internacional una brecha española que responde a sus políticas equivocadas", ha señalado Nadal.

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Por ello, el vicesecretario del PP considera que se debe aliviar la carga de las familias y no aprovechar la inflación para recaudar más. Según ha enfatizado, sin deflactar el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), una subida salarial que apenas compensa los precios hace que trabajadores y familias acaben tributando más.

Nadal ha defendido el 'Plan de Choque' del PP, que propone un IVA al 0% en alimentos básicos, incluidos aceite, carne, pescado y conservas; IVA del 10% en energía y rebajas fiscales para familias con hijos. "Feijóo ha puesto las medidas sobre la mesa. Hay que aplicarlas", concluye el mensaje.

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