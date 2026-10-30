El PIB de Taiwán se dispara un 14,36 % interanual en el tercer trimestre por demanda de IA

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Taipéi, 30 oct (EFE).- El producto interior bruto (PIB) de Taiwán creció un 14,36 % entre julio y septiembre respecto al mismo periodo del año pasado gracias a la fuerte demanda de chips avanzados para inteligencia artificial (IA), si bien ese avance se reduce drásticamente si se compara con el trimestre anterior.

De hecho, en términos intertrimestrales -que es como se suele observar la evolución económica de un territorio-, la economía de la isla se expandió un 3,21 % respecto al segundo trimestre, según datos divulgados este viernes por la Dirección General de Presupuestos, Cuentas y Estadísticas (DGBAS) del Gobierno taiwanés.

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El elevado crecimiento interanual está íntimamente relacionado con el buen desempeño de TSMC, líder mundial en la fabricación de semiconductores avanzados y primera compañía asiática en valor de mercado, que produce los chips empleados en los productos más punteros de gigantes como Nvidia, Apple o AMD.

Este salto del 14,36 % en el tercer trimestre se suma al 12,93 % del segundo y al 15,43 % del primero, y vuelve a superar ampliamente la estimación del portal especializado Trading Economics, que anticipaba un alza del 11,4 % interanual para el periodo comprendido entre julio y septiembre.

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Entre el primer y el noveno mes del año, la economía isleña acumuló un crecimiento interanual del 14,22 %.

En el tercer trimestre, el principal motor de la economía taiwanesa volvió a ser las exportaciones: las ventas al exterior de la isla aumentaron un 44,6 % interanual en ese periodo, alcanzando los 244.917 millones de dólares estadounidenses (unos 218.661 millones de euros), el mejor dato trimestral de la historia, según cálculos de EFE basados en las cifras del Ministerio de Finanzas.

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Una parte mayoritaria de esas ventas correspondió a productos tecnológicos: en el tercer cuarto del año, Taiwán exportó dispositivos de información, comunicación y audiovisuales por un valor total de 103.602 millones de dólares (92.495 millones de euros), mientras que las ventas al exterior de componentes electrónicos alcanzaron los 91.080 millones de dólares (81.316 millones de euros).

Este empuje se explica, en parte, por el buen trimestre de TSMC y del mayor ensamblador global de productos tecnológicos, la también taiwanesa Foxconn, una de las principales responsables de manufacturar los servidores más avanzados de Nvidia.

En el caso de TSMC, la compañía registró un beneficio récord de 763.064 millones de dólares taiwaneses (23.390 millones de dólares, 20.893 millones de euros) entre julio y septiembre, mientras que Foxconn -que todavía no ha publicado sus resultados financieros del tercer trimestre- logró unos ingresos de 3,03 billones de dólares taiwaneses (92.785 millones de dólares, 82.912 millones de euros) en el mismo período, un 47,12 % interanual más.

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Por otro lado, la formación bruta de capital, indicador clave a la hora de medir la inversión, registró un aumento interanual del 26,36 % en el tercer trimestre, un avance considerable respecto a la lectura del segundo (+16,2 %) y del primero (+7,94 %).

El consumo privado también avanzó un 5,37 % interanual entre julio y septiembre, ligeramente por debajo de lo reportado en el segundo trimestre (+5,91 %).

En este contexto, analistas y centros de estudios proyecten un crecimiento económico de dos cifras para este año: el Instituto Chung-Hua para la Investigación Económica, una de las entidades de referencia de la isla, cree que subirá un 12,16 %, el porcentaje más alto desde 1988.

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Además, en su último informe de perspectivas mundiales, el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyectó un crecimiento del PIB taiwanés del 10,7 % para 2026, por encima del resto de economías avanzadas de Asia.

El Gobierno, por su parte, es ligeramente más optimista en sus pronósticos: la DGBAS prevé un avance del PIB del 11,05 % en 2026 y de otro 6,04 % en 2027.