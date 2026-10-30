El impactante testimonio de un superviviente del accidente ferroviario: "Un abismo que se te viene encima"

30/10/2026 Ignacio Relaño, superviviente de la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo). El trágico accidente ferroviario de Urda (Toledo) ha dejado, tras el brutal choque de un AVE y un Iryo que circulaban de Madrid a Sevilla este miércoles 28 de octubre a las 8.54 horas, 69 fallecidos y decenas de heridos hasta el momento, pero milagrosamente también muchos viajeros que salieron prácticamente ilesos -a nivel físico, porque psicológicamente nadie ha quedado indemne- y que todavía en shock han relatado en diferentes medios de comunicación su impactante testimonio de cómo vivieron en primera persona la colisión y los momentos posteriores, cuando tomaron conciencia de la magnitud del siniestro. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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El trágico accidente ferroviario de Urda (Toledo) ha dejado, tras el brutal choque de un AVE y un Iryo que circulaban de Madrid a Sevilla este miércoles 28 de octubre a las 8.54 horas, 69 fallecidos y decenas de heridos hasta el momento, pero milagrosamente también muchos viajeros que salieron prácticamente ilesos -a nivel físico, porque psicológicamente nadie ha quedado indemne- y que todavía en shock han relatado en diferentes medios de comunicación su impactante testimonio de cómo vivieron en primera persona la colisión y los momentos posteriores, cuando tomaron conciencia de la magnitud del siniestro.

Uno de ellos es Ignacio Relaño, que este jueves ha visitado el plató del programa 'Vamos a ver' para contar el horror que presenció cuando, mientras trabajaba con su ordenador portátil, sintió un fortísimo frenazo que le impulsó hacia adelante y le provocó varios rasguños en la cara; afortunadamente única secuela visible tras el accidente. "Puedo decir que he tenido mucha suerte" ha reconocido.

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"Hubo un estruendo muy grande. Comenzó a tambalearse todo. Oímos gritos y un gran ruido. Desperfectos cayendo, olor a hierro, un sonido muy amenazante de que algo muy grande venía, algo tremendo, muy pesado, que venía hacia nosotros" ha expresado conmocionado, revelando que tanto él como la mayoría de pasajeros de su vagón pudieron salir por su propio pie por la puerta del convoy después de romper una ventana y ver que no era factible salir del tren por esa vía.

Ya en el exterior, se dio cuenta del horror que estaban viviendo cuando se acercó a la parte delantera del AVE y vio a "gente atrapada en agonía", "cadáveres, cuerpos como muñecos de trapo, un hombre mutilado...". "Recuerdo el olor a ese hierro, el polvo como que se descomponía el vagón. Un medio vuelque. Esa sensación de un abismo que se te viene encima de algo muy pesado. Esto lo estoy destacando muchas veces porque fue algo muy impactante. Algo muy hondo que se te venía encima. Porque hubo un choque, pero luego sucesivos choques. Y no acababa de parar la máquina hasta que se detuvo. Y todo ese tiempo fue de una espera, una incertidumbre grande. Y temí por mi vida, sí" ha confesado emocionado.

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Como ha relatado, "minutos antes de lo que sucedió el tren estuvo parado un largo tiempo, que nos llamó la atención. El maquinista acabó informando que se debía a aglomeración. Estamos parados porque hay aglomeración en las vías. Eso causó estupefacción entre los pasajeros, porque no entendíamos exactamente cómo puede haber aglomeración. Pero bueno, supongo que es el término que utilizan en ese contexto en el sector. Eso ya nos pareció extraño. Fue como el aperitivo o una señal, porque ya olía extraño eso".

De ahí que asegure que "mi primera reacción fue que esto ya me lo esperaba, pero lo que no contaba era que fuera conmigo de protagonista, ¿no? Pero era totalmente de esperar otro gran accidente. Era obvio, por todo lo que conocimos de Adamuz y todos los años de incidencias previas, de las que hoy se está informando los medios. Y los informes técnicos que hemos sabido que también se han... que técnicos de Adif y de Renfe iban suministrando, iban elaborando y suministrando, pero parece que no han llegado a nada. Pero, ¿cómo es esto?".

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"Yo no pude hacer mucho ni ayudar mucho. En la zona en la que fue infernal, que yo describo como infernal, había un médico que no era de los servicios de asistencia. Simplemente coincidía que iba en el pasaje. Y nos dijo algunos que a algunas personas era mejor no tocarlas y dejarlas como estaban. Que podía ser peor tratar de removerlas de los amasijos de hierro. Entonces yo ya con eso no pude ayudar. Ofrecí comida, unos cacahuetes a un hombre que estaba en el suelo. No respondía el tipo, estaba como ido completamente. No pude ayudar mucho, no. Me sentía un poco perdido" ha rememorado, afirmando que "la tromba de servicios de emergencia y asistencia tardó en llegar".

"Que más añadir. Me impactó ver cadáveres. Me ha impactado saber que el tren en el que yo iba es el tronchado por la vía, en el vagón 3 que es el de esa viga que se ve, que atraviesa el cielo. Es impresionante esa imagen. Estoy cansado, pero a la vez con una mezcla de energía, supongo que fruto de la adrenalina, de toda la experiencia. Cansado, la verdad, de explicar lo que ha sido la vivencia del accidente tantas veces. Tengo sensaciones de asco, alegría, enfado..., pero sobre todo indignación" ha revelado, admitiendo que también siente "alegría porque salí ileso y hay gente que no lo puede contar".

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"Lo que destacaría ahora es el poco tacto de estos dirigentes, el ministro tiene que dimitir ya, evidentemente no es su responsabilidad directa, él no estaba ahí controlando, operando los botones, pero por tacto, por simbolismo, por pura decencia, pura decencia, algo tan grande, tan simple a la vez como el honor, que parece que no tiene, pues debería dimitir. En cascada, realmente debería dimitir el presidente, el presidente del gobierno que es quien puso a este sujeto" ha expresado tajante en contra de Óscar Puente y de Pedro Sánchez.