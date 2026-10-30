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El GAFI saca a RDC, Costa de Marfil, Bulgaria y Mónaco de su 'lista gris' de blanqueo de capitales

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El Grupo de Acción Financiera (GAFI), el organismo internacional que lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, ha decidido en su reunión plenaria excluir a República Democrática del Congo, Costa de Marfil, Bulgaria y Mónaco de su 'lista gris' de países bajo vigilancia reforzada.

Tras su reunión plenaria de este viernes, el GAFI celebra la mejora exhibida estos países en "su régimen de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo".

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El pleno acordó acelerar significativamente la aplicación efectiva de las Normas del GAFI sobre activos virtuales en las jurisdicciones con actividad relevante en este ámbito.

Asimismo, "reconoció la necesidad de fortalecer urgentemente las defensas de los países frente a la creciente amenaza que supone el uso indebido de activos virtuales para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo".

Por último, el pleno ha aprobado un "informe histórico que eleva la lucha contra el fraude y las estafas a la categoría de prioridad mundial", proporcionando una base sólida "para que el GAFI y su Red Global intensifiquen sus esfuerzos para identificar, desarticular y privar a las redes criminales que operan tras estas actividades de sus ganancias ilícitas".

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