El alcalde de Trappes: "La ultraderecha armó ideológicamente al autor de tiroteo"

Guardar

París, 30 oct (EFE).- El alcalde de Trappes, Ali Rabeh, ciudad golpeada por un atentado terrorista de carácter racista hace justo una semana, acusó este viernes a la extrema derecha del país de haber "armado ideológicamente" a su autor, al tiempo que pidió acudir hoy a la manifestación contra el racismo en su ciudad.

En una entrevista a la radio France Inter, Rabeh, del pequeño partido de izquierdas Generation+, aseguró que las declaraciones hechas por el acusado del intento de masacre muestran que retoma frases textuales de dirigentes de la Agrupación Nacional (RN) de Marine Le Pen.

PUBLICIDAD

"Desde el primer momento el autor de los tiroteos reivindicó su acto y estableció una filiación con las ideas del RN (...) Sébastien Chenu (vicepresidente del partido de Le Pen) utilizó exactamente las mismas palabras que el arrestado, que Trappes es 'un refugio de islamistas'", aseguró el regidor.

Rabeh acusó al partido de Le Pen de "haber armado ideológicamente" al terrorista y mostró su temor de que "este solo sea el primer atentado de esta naturaleza".

El alcalde acusó a los partidos de extrema derecha de pronunciar "palabras venenosas" que calan en "espíritus frágiles, enfermos, que se consideran en cruzada para defender una visión de Francia malsana".

En el punto de mira del regidor de la localidad de 35.000 habitantes a unos 30 kilómetros al sureste de París, está la llamada 'teoría del gran remplazo", según la cual la población de raíces europeas está siendo sustituida por otra de origen inmigrante, desgranada por responsables políticos en medios de comunicación.

PUBLICIDAD

Apostó por prohibirla en el debate público, aunque ello precise de una reforma constitucional.

También pidió rescatar el 'cordón sanitario' para impedir el acercamiento a los partidos de la extrema derecha, muy dañado en los últimos años en Francia y criticó duramente la "deriva" de ciertos sectores del centro político francés, incluido el actual primer ministro, Sébastien Lecornu, que ponen en el mismo plano a la extrema derecha y a la extrema izquierda.

PUBLICIDAD

Rabeh afirmó que espera "a miles de personas" a última hora de la tarde de este viernes en la manifestación contra el racismo convocada en su ciudad, a la que tienen previsto acudir algunos candidatos de izquierda a las presidenciales, entre ellas el socialdemócrata Raphaël Grucksmann, el izquierdista Jean-Luc Mélenchon y la ecologista Marie Tondelier, además de numerosos parlamentarios y alcaldes.

El regidor no quiso comentar la ausencia de candidatos de derechas, aseguró que "todo el mundo es bienvenido", y sobre el hecho de que no haya ningún representante gubernamental aseguró: "cada uno toma sus decisiones".

"Yo no pido el apoyo político de nadie, pido que cada cual afronte sus responsabilidades y haga su examen de conciencia", señaló. EFE