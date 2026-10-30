Agencias

EE.UU. autoriza la venta de misiles Patriot para Ucrania tras las quejas por los retrasos

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Atlanta (EE.UU.), 30 oct (EFE).- El Departamento de Estado de Estados Unidos autorizó este viernes la venta a Ucrania de 500 misiles para las baterías antiaéreas Patriot por un valor de 2.100 millones de dólares, después de que Kiev denunciara durante varias semanas retrasos en el suministro de municiones.

La Administración de Donald Trump detalló en un comunicado que el envío de esos misiles estará financiado por Alemania, Canadá y Noruega, sin fondos estadounidenses.

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En las últimas semanas, las tensiones entre Estados Unidos y Ucrania han aumentado por la decisión de Washington de suavizar algunas sanciones a Rusia y por los retrasos en el suministro de municiones. EFE

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