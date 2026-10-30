Condenado en Tailandia a otros dos años de prisión un abogado y activista por insultar a la monarquía

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Un tribunal de Tailandia ha condenado al abogado y activista Arnon Nampa a otros dos años de prisión por violar la ley de lesa majestad de Tailandia y abogar por una reforma de la monarquía en el país asiático, donde los asuntos sobre la Casa Real siguen siendo en gran medida un tabú.

Con esto, el activista ya suma una pena de más de 34 años de cárcel, tal y como ha denunciado en un comunicado la organización de Abogados de Tailandia para los Derechos Humanos, que ha lamentado la medida impuesta contra Nampa.

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El abogado ganó notoriedad durante las fuertes protestas registradas en 2020 en las que miles de personas pidieron reformar la Constitución y la polémica ley sobre la Casa Real. El hombre, de 42 años, lleva encarcelado desde 2023 por múltiples delitos relacionados con insultos a la monarquía.

Esta última condena llega durante un juicio en el que también han sido condenadas otras cuatro personas a dos años y ocho meses de prisión por los mismos delitos. Tres de las cinco personas condenadas este viernes ya estaban cumpliendo penas por el delito de injuria a la monarquía.

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La ley de lesa majestad tailandesa protege a la Casa Real de comentarios y críticas e incluye penas de hasta 15 años de prisión en caso de violación. Este tipo de sentencias han sido condenadas por organizaciones internacionales de defensa de los Derechos Humanos, que consideran estos castigos como "extremos".