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Badosa cae ante Dart en los cuartos de final de Cantón (China)

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Redacción deportes, 30 oct (EFE). La tenista española Paula Badosa cayó en los cuartos de final del WTA 250 de Cantón (China) ante la británica Harriet Dart en tres sets (6-3, 2-6 y 4-6).

Badosa, 61 en el ranking de la WTA, se impuso en el primer set, pero se vio superada en los dos siguientes por la londinense, 115 en la clasificación mundial.

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La española había superado en octavos a la austriaca Sinja Kraus por 6-1 y 6-4.

Badosa afrontaba este torneo de pista dura siendo la quinta cabeza de serie y después de haber caído en primera ronda durante su participación previa en Osaka (Japón).

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