Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 30 oct (16.00 GMT)

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Madrid, 30 oct (EFE).-

Bezhitski (Rusia).- El Ejército ucraniano esparció por medio de drones una gran cantidad de artefactos explosivos en las inmediaciones de tres escuelas y 17 guarderías del distrito de Bezhitski, en la región fronteriza rusa de Briansk, denunció este viernes el gobernador local, Yegor Kovalchuk.

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Ankara.- El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, recibe en Ankara al presidente kazajo, Kasim-Yomart Tokayev, a su llegada a la cumbre de países túrquicos en Turquía.

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Urda (España).- La Guardia Civil española reanuda a primera hora de este viernes los trabajos de rescate de los dos trenes accidentados este miércoles en Urda (Toledo, España), donde han fallecido 69 personas.

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Pionyang.- El ministro de Exteriores de Suiza, Ignazio Cassis, aterrizó este jueves en Pionyang, confirmó este viernes la agencia oficial de noticias norcoreana, KCNA, para reabrir la oficina diplomática del país europeo en Corea del Norte.

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Albay (Filipinas).- Las autoridades filipinas ordenaron este viernes la evacuación de la zona de peligro alrededor del volcán Mayón, el más activo del archipiélago, tras una erupción "moderadamente explosiva" que lanzó una columna de ceniza de tres kilómetros de altura por encima de su cráter.

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Yakarta.- Decenas de activistas climáticos protestaron este viernes en Yakarta, donde instaron al Gobierno indonesio a tomar medidas contra la crisis climática, incluidas la niebla tóxica y los incendios forestales, y exigieron que se pusiera fin a los permisos de explotación concedidos a empresas destructivas para el medio ambiente.

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Taipéi.- La tecnológica Foxconn celebra este viernes y sábado la séptima edición anual del Hon Hai Tech Day 2026, en la que demuestra su experiencia industrial en soluciones de "fábrica de tokens", destacando las tecnologías avanzadas de componentes y sistemas esenciales para la infraestructura de IA de próxima generación.

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Tokio.- El Museo de Arte Mori de Tokio, en colaboración con la Fundación Guggenheim, repasa la trayectoria de Mariko Mori en una exposición que reúne cerca de cuarenta obras de una de las artistas más importantes de su tiempo.

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alm/EFE

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