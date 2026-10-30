Agenda informativa multisoporte América para el viernes 30 de octubre de 2026

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ESTADOS UNIDOS

- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, regresa a Florida como parte de su gira de mítines para afianzar el apoyo en este bastión republicano con una numerosa población latina. (foto)(video)

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- No hay campaña electoral en Estados Unidos que no pase por la decisiva Georgia, un estado dividido políticamente en dos que en 2024 dio una ajustada victoria a Donald Trump.

- Hasan Piker, creador de contenido político de 35 años, se ha convertido en un 'saco de boxeo' tanto para republicanos como para demócratas, por sus comentarios "de izquierda" contra la extrema derecha. (foto)(video)

- Arranca la reunión de dos días de ministros de Asuntos Exteriores del G20 para impulsar prioridades compartidas en la prosperidad económica, la seguridad energética y la innovación tecnológica. (foto)(video)

- El Consejo de Seguridad de la ONU celebra una votación para extender el mandato de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO).

- El Consejo de Seguridad de la ONU celebra una votación para extender el mandato de la misión de Naciones Unidas en Colombia.

- Las petroleras estadounidenses ExxonMobil y Chevron presentan sus resultados del tercer trimestre, en un contexto marcado por la volatilidad de los precios del crudo y las tensiones geopolíticas en Oriente Medio.

- Wall Street encara el cierre de octubre con un balance mensual desigual, en el que el Dow Jones acumula una subida de más del 2 % mientras que índice tecnológico Nasdaq retrocede casi un 3 %.

CANADÁ

- Canadá y la Unión Europea (UE) concluyen este viernes una reunión de dos días con la que han dado un paso decisivo en su acercamiento político y comercial. (foto)(video)

MÉXICO

- Petróleos Mexicanos (Pemex), la petrolera más endeudada del mundo, presenta sus resultados del tercer trimestre de 2026 tras perder más de 1.600 millones de dólares en el primer semestre del año. (foto)

- El Instituto Nacional de Estadística de México divulga las cifras definitivas del producto interno bruto (PIB) del tercer trimestre, tras estimar una expansión del 1,4 % en agosto. (foto)

PUERTO RICO

- El reguetonero puertorriqueño Daddy Yankee presenta su nuevo disco, 'La Postal', el cual tendrá quince canciones y en cada una de ellas se destacarán diferentes formas de amar.

REPÚBLICA DOMINICANA

- La operación militar de El Salvador en Haití para buscar a cuatro de sus soldados desaparecidos, está llena de interrogantes, como cuál es el objetivo real de esta campaña, sus posibilidades de éxito y quién la financia. (foto)

HONDURAS

La imposición de penas más severas, incluida la cadena perpetua para líderes de pandillas, y una megacárcel inspirada en el modelo salvadoreño marcan el endurecimiento de la política de seguridad de Honduras. (foto)(video)

El SALVADOR

- La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, continúa con su visita en El Salvador y este viernes sostiene reuniones con los ministros de Salud, Francisco Alabi, y de Educación, Karla Trigueros.

PANAMÁ

- Concluye este viernes en Panamá el 197 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras una semana de audiencias. (foto)(video)

COLOMBIA

- La ciudad colombiana de Cúcuta, fronteriza con Venezuela, vive el primer día de militarización anunciada por el presidente Abelardo de la Espriella luego de varios episodios de violencia.

- El representante de la FAO en Colombia, Agustín Zimmermann, advierte -en entrevista con EFE- de los efectos del fenómeno de El Niño sobre la seguridad alimentaria, en especial en cultivos como arroz y maíz. (foto)(video)

- Anuncio de la decisión sobre la tasa de interés de la Junta Directiva del Banco de la República, que en la última reunión se subieron hasta el 12,25 % a causa de la inflación. (foto)(video)

- El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de Colombia publica sus cifras de mercado laboral correspondientes a septiembre.

- El gigante de la alimentación colombiano Nutresa publica sus resultados empresariales del tercer trimestre

PERÚ

- El Seguro Social de Salud (EsSalud) de Perú presenta su plan operativo para atender emergencias sanitarias durante los actos de la visita apostólica del papa León XIV. (foto)(video)

GUYANA

- Carlos III celebra en Guyana el sexagésimo aniversario de las relaciones bilaterales, en el marco de un viaje por antiguas colonias británicas del Caribe. (Foto)

BRASIL

- La democracia brasileña está más madura tras resistir a un intento de golpe de Estado en 2023, dice a EFE el ministro de Salud de Brasil, Alexandre Padilha, uno de los más próximos al presidente Lula da Silva. (foto)(video)

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- El Gobierno de Brasil, la mayor economía latinoamericana, divulga la tasa de desempleo en el trimestre concluido en septiembre.

URUGUAY

- El Instituto Nacional de Estadística de Uruguay presenta su informe técnico correspondiente a mercado de trabajo por área geográfica de residencia para el período julio-septiembre de 2026.

ARGENTINA

- Arteba 2026, la feria de arte más importante de Latinoamérica, inaugura su edición 35 en Buenos Aires. (foto)(video)

DEPORTES

- México.- Entrenamientos libres 1 (19.30-20.30) y 2 (23.00-00.00) para el Gran Premio de México de Fórmula Uno, que se disputa en el Autódromo Hermanos Rodríguez de Ciudad de México. (foto)

- Uruguay.- Previa de la decimotercera jornada del Torneo Clausura de fútbol en Uruguay, que se disputa entre el sábado 31 de octubre y el lunes 2 de noviembre.

EFE

Mesa de Edición de América

mesaamerica@efe.com

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