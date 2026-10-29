Última hora. Los Reyes Felipe y Letizia visitarán esta tarde a las víctimas de la tragedia ferroviaria en Toledo

Los Reyes, Don Felipe VI y Doña Letizia, acompañados del general jefe de la UME, Francisco Javier Ramos (d); la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (i), la vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen (2d), y el alcalde de Villamanta, Mariano Núñez (2i), durante la visita a los evacuados por el incendio de la sierra oeste, en el polideportivo La Chopera, a 26 de julio de 2026, en Villamanta, Madrid (España). Los Reyes visitan el centro deportivo para conocer la situación de los afectados, mostrar su apoyo a las familias desplazadas y agradecer la labor de los voluntarios que están colaborando en la atención y asistencia. El municipio madrileño de Villamanta, acoge a los vecinos evacuados de Villa del Prado, Aldea del Fresno y otros municipios del suroeste de la Comunidad. A. Pérez Meca / Europa Press 26/7/2026

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Tras cancelar su agenda oficial ante la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo), que ha dejado hasta el momento 69 fallecidos y decenas de heridos después de la colisión de un AVE y un Iryo que circulaban en dirección Sevilla en la línea de Alta Velocidad que une Madrid con Andalucía, convirtiéndose ya en una de las mayores catástrofes de la historia reciente de nuestro país, Casa Real ha comunicado que los Reyes Felipe y Letizia visitarán en la tarde de este jueves a los heridos del accidente en el Hospital Universitario de Toledo para mostrarles su apoyo y su cariño en estos durísimos momentos.

Una nueva muestra de solidaridad con las víctimas y sus familiares -tal y como hicieron en Adamuz- que se produce apenas 24 horas después de emitir un comunicado oficial transmitiendo su consternación por el grave accidente ferroviario. "Estamos conmovidos y preocupados por el accidente ferroviario en Urda (Toledo). Acompañamos en su tristeza a las familias y seres queridos de los fallecidos y enviamos nuestro cariño a los heridos y personas afectadas", expresaban, incluyendo en su mensaje "nuestro apoyo también a los equipos de emergencia y a todos los que están trabajando en la zona para ayudar en lo posible en estas circunstancias".

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La visita de los Reyes Felipe y Letizia a los pasajeros del siniestro que se encuentran ingresados en el Hospital Universitario de Toledo se producirá a las 15.00 horas, y al margen de preocuparse de primera mano por su estado y mostrarles su ayuda y aliento en esta pesadilla que están atravesando, también tendrán la oportunidad de charlar y consolar a las familias de las víctimas, y transmitir su agradecimiento y apoyo a los sanitarios y demás profesionales que se han dejado la piel para asistir a los heridos desde que se produjo el accidente.