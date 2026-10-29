Trump dice que hablará con Lula pero evita pronunciarse sobre el ganador de las elecciones

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Washington, 29 oct (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este jueves que hablará con su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, aunque al mismo tiempo evitó pronunciarse sobre quién considera que ganó las elecciones del domingo en el país sudamericano, en las que su aliado, el ultraconservador Flávio Bolosonaro, resultó derrotado.

"Hablaré con él, pero las elecciones fueron una desgracia", respondió Trump al preguntado por los medios sobre la posibilidad de que converse con Lula. EFE

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