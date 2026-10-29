Suben a 69 los muertos en accidente y Sánchez promete aclarar "hasta el último detalle"

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Toledo (España), 29 oct (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, insistió este jueves en que todas las administraciones del Estado van a seguir trabajando "día y noche" para esclarecer "hasta el último detalle" de lo sucedido en el accidente ferroviario de Urda (Toledo), que dejó un saldo de 69 fallecidos, y reforzar la seguridad.

Sánchez hizo una declaración institucional tras participar en la reunión de seguimiento y coordinación de la emergencia en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), en Toledo, al sur de Madrid.

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La cifra de fallecidos en el accidente ocurrido este miércoles entre dos trenes de alta velocidad asciende ya a 69, informó por su parte el presidente de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, tras la reunión en el Cecopi. EFE

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