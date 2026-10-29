Se elevan a 69 los fallecidos y 60 de los 110 heridos ingresados en C-LM ya han sido dados de alta

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El número de víctimas mortales del accidente de tren de Urda (Toledo) se ha elevado a 69, tal y como ha adelantado este jueves el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi), donde ha estado acompañado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En declaraciones a los medios tras el encuentro, García-Page ha señalado que a las 68 víctimas contabilizadas este miércoles se suma otra más procedente de un hospital.

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En cuanto a los heridos, de los 110 ingresos que hubo ayer en los hospitales de Castilla-La Mancha, 60 ya están dados de alta y 50 permanecen todavía "en distintos niveles de preocupación".

García-Page ha querido destacar la noticia "para nosotros positiva" de que cuatro de los 15 heridos que están "en código rojo" --más gravedad-- "están evolucionando positivamente".

(Habrá ampliación)