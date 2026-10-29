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Sale de prisión el expresidente Elías Saca tras diez años encarcelado por cargos de corrupción

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El expresidente salvadoreño Elías Antonio Saca, quien ocupó el cargo entre 2004 y 2009, ha salido de prisión tras cumplir una condena a diez años de cárcel por cargos de corrupción, según ha confirmado la Fiscalía, que ha agregado que los bienes que le fueron incautados seguirán bajo custodia estatal.

El organismo ha destacado que el caso contra Saca, detenido en 2018, ha llevado a su puesta en libertad tras cumplir la sentencia impuesta por el desvío y blanqueo de 300 millones de dólares (alrededor de 266 millones de euros) de fondos públicos durante su mandato.

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"La Fiscalía aclara que los bienes, empresas, inmuebles, vehículos y demás propiedades sujetas a medidas estatales continuarán bajo la custodia del Estado salvadoreño, conforme a las disposiciones legales y judiciales aplicables", ha afirmado.

Asimismo, ha resaltado que la Fiscalía detectó un supuesto plan "atribuido al entonces fiscal general Douglas Arquímedes Meléndez Ruiz", que "contemplaba mecanismos legales orientados a permitir que el expresidente Saca recuperara su libertad antes de cumplir íntegramente la condena de una década de cárcel, incluso en un plazo inferior a la mitad de la pena impuesta".

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"Dicho plan fue desarticulado por la actual administración de la Fiscalía General de la República, que adoptó las medidas correspondientes para evitar que se concretara", ha manifestado, antes de reiterar su "compromiso" con "la legalidad, la transparencia y la defensa de los intereses del Estado salvadoreño".

Saca fue condenado a diez años de cárcel en septiembre de 2018, después de ser detenido el 30 de octubre 2016 durante la boda de su hijo. El expresidente pactó con la Justicia para conseguir un juicio abreviado y reducciones de pena a cambio de confesar sus delitos.

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