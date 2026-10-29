Agencias

Puente comparece el próximo martes en la Diputación Permanente del Congreso por el accidente de Urda

Imagen 7VBPW6CCOFBBVDSUV4V25FJNMU
Guardar

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, comparecerá el próximo martes, 3 de noviembre, a las 17.00 horas en la Diputación Permanente del Congreso para dar explicaciones sobre el accidente de Urda (Toledo), que ya ha dejado más de 70 fallecidos.

Puente había solicitado su comparecencia a petición propia por la tragedia ferroviaria, después de que Sumar, Esquerra Republicana (ERC) y Podemos hubieran reclamado la comparecencia del ministro.

PUBLICIDAD

Fuentes parlamentarias han confirmado que será el próximo martes cuando Puente acuda a la Diputación, que es el único órgano parlamentario que queda activo en el Congreso tras la disolución de las Cortes por el adelanto electoral.

Además de esa comparecencia en la Diputación Permanente, el ministro ofrecerá este viernes, 30 de octubre, una nueva rueda de prensa para seguir informando con máxima transparencia sobre este accidente ferroviario, el segundo en la alta velocidad española este año después del ocurrido en Adamuz (Córdoba) en enero.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

EE.UU. blinda con sistemas de defensa aérea la residencia de Trump en Mar-a-Lago, Florida

Infobae

Kimi Antonelli llega enfermo a México por un virus

Kimi Antonelli llega enfermo a México por un virus

Costa comparte la "ambición" de Von der Leyen para que Canadá sea un "miembro asociado"

Infobae

El FC Barcelona cierra su grada de animación ante el Alavés por "conductas contrarias a los valores del deporte"

El FC Barcelona cierra su grada de animación ante el Alavés por "conductas contrarias a los valores del deporte"

Un video no muestra a un hombre robando papeletas electorales de un buzón en Misuri

Infobae