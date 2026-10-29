Pionyang lanza un proyectil hacia el mar de Japón en plena escalada de la tensión regional

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Seúl, 29 oct (EFE).- Corea del Norte lanzó este jueves un proyectil no identificado hacia el mar de Japón (llamado mar del Este en las dos Coreas), informó el Estado Mayor Conjunto surcoreano (JCS), en medio de las crecientes tensiones intercoreanas después de que tres soldados de Corea del Sur resultaran heridos por la explosión de dos minas en la frontera en septiembre.

El lanzamiento se produce después de que Pionyang afirmara haber probado el 14 de octubre dos tipos de misiles de crucero lanzados desde submarinos.

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La prueba armamentística norcoreanas tiene lugar en medio de una escalada de tensiones entre las dos Coreas por la explosión de las minas.

Seúl ha acusado a Pionyang de colocar los explosivos y exigido una disculpa, mientras que Corea del Norte negó su implicación y acusó al Sur de utilizar el incidente para justificar provocaciones en la frontera. EFE