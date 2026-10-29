ONG dice que prohibición de arresto sin orden en Venezuela es una prueba de arbitrariedad

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Caracas, 29 oct (EFE).- La ONG Provea, dedicada a la defensa de los derechos humanos, afirmó este jueves que las declaraciones de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, -en las que prohíbe las detenciones sin orden judicial-, constituyen una "prueba de la arbitrariedad".

"Que las autoridades interinas tengan que recordar a los cuerpos de seguridad que no pueden detener sin orden judicial es una prueba de la arbitrariedad normalizada por años en Venezuela", subrayó Provea en su cuenta de X.

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Para la ONG, la declaración de Rodríguez "es un paso, pero no basta", por lo que exigió que se investigue a quienes "han ejecutado detenciones arbitrarias", se libere a los que "siguen detenidos sin garantías" y, además, se "desmonte el andamiaje legal usado para perseguir a la disidencia".

"Debemos vigilar y documentar cada detención que viole la libertad y la integridad personal", pidió Provea.

Este jueves, Delcy Rodríguez instruyó a los cuerpos de seguridad a que "ninguna persona sea detenida" sin una orden judicial.

Durante años, distintas ONG han informado que esta práctica ha sido frecuente en Venezuela, pero las denuncias de detenciones sin órdenes se intensificaron tras las elecciones presidenciales de 2024, cuando el ente electoral proclamó como ganador a Nicolás Maduro y la oposición calificó esta victoria como fraudulenta.

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En este contexto, más de 2.400 personas fueron arrestadas, según la Fiscalía, de las cuales la mayoría o la totalidad ha sido liberadas.

Varias ONG y partidos opositores denunciaron gran parte de estos arrestos como arbitrarios, ya que aseguraron entonces que se realizaron sin orden judicial y otras irregularidades. EFE